Под Челябинском погиб водитель легковушки в лобовом ДТП с грузовиком

У грузовика лопнуло переднее колесо во время аварии. Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области на 8 км автодороги Вахрушево – Долгодеревенское произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб водитель легковушки, который столкнулся с грузовой «ГАЗелью». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— 28-летний водитель грузовой «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) и совершил столкновение с встречным автомобилем Chevrolet Klan, которым управлял 40-летний мужчина, — прокомментировали в ГИБДД.

Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Мужчина за рулем «ГАЗели» получил травмы.

По предварительной информации, у грузовика лопнуло левое переднее колесо. Это могло послужить причиной аварии.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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