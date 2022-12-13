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Общество13 декабря 2022 8:41

От «черной точки» планеты до цветущего города: журналисты и краеведы собрали уникальные факты о Карабаше в книге

К 200-летию Карабаша издана книга о жизни города
Ольга ЩАПИНА
За 200 лет Карабаш не раз переживал упадок, но встречает эту дату на пике.

За 200 лет Карабаш не раз переживал упадок, но встречает эту дату на пике.

История этого южноуральского города похожа на аттракцион: эпоха процветания сменялась упадком и депрессивностью. 200 лет назад Карабаш начинался с «золой лихорадки», потом были шахты, целая эпоха металлургии. В кризисные 90-е годы XX века главный завод встал, и вместе с цехами застыла и жизнь. Да еще и репутация «черной точки» планеты нагнетала обстановку. Сегодня жители Карабаша не спешат подводить итог, их жизнь изменилась с приходом в город чистого производства. Предприятие «Карабашмедь» всерьез занялось модернизацией завода и рекультивацией земель, а также социальным обустройством. Книга «Карабаш. Медный век» - история о сильных людях, возрождении гиганта металлургии и любви к месту, где родился и где хочется жить.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Автор издания — главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский, который живет в Екатеринбурге и до этого никогда не был в Карабаше. Редкие редакционные задания об этом городе касались только марсианских видов и кислотных дождей. Взгляд со стороны позволил сделать много открытий не только для него самого, но и для читателей.

— Про Карабаш я мало чего хорошего слышал, если честно, — признается журналист. — Мне было интересно разобраться: откуда взялась экологическая катастрофа, почему здесь до сих пор живут люди, очень много было вопросов и очень много открытий. Больше всего удивили преобразования, которые произошли в последние годы. Удивлен, что удалось такую депрессивную территорию превратить в хороший современный город, где можно жить, работать и отдыхать.

Автор Николай Яблонский нашел новые факты в истории Карабаша и удивился его настоящему.

Автор Николай Яблонский нашел новые факты в истории Карабаша и удивился его настоящему.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Взглянуть объективно на историю Карабаша оказалось непросто. В советские годы факты сильно искажали, а основатель Карабашского медеплавильного завода англичанин Джон Лесли Уркварт был представлен как тиран. Сегодня появилась возможность разобраться.

— В советские годы много внимания уделялось идеологии. Все, что было до революции, представлено очень плохо: угнетали рабочих и так далее. Хотя это было не совсем так. Лесли Уркварт принес сюда современные технологии, обучал местных рабочих, при нем появились больница и школа, он занимался развитием территорий, но в советские годы его преподносили как тирана и буржуя. Издавали даже стенгазету «Петля Уркварта».

Книга раскрывает главные секреты города: как появился Поклонный крест, почему Золотая гора стала лысой, чем жил город в революцию, Великую Отечественную войну и как восстанавливался после нее.

МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

Герои книги и самого города — это учителя, врачи, а также молодежь, которая тоже строит планы в родном Карабаше.

Студент Семен Бармин перешел на второй курс Южно-Уральского государственного университета. Учиться на металлурга его отправил завод «Карабашмедь», через четыре года руководство ждет специалиста обратно.

Семен учится на металлурга в Челябинске, но обязательно вернется работать в родной Карабаш.

Семен учится на металлурга в Челябинске, но обязательно вернется работать в родной Карабаш.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— На заводе работают мой дядя Анатолий Бармин и его жена, — рассказывает Семен. — Он с самого детства рассказывал мне много историй, и мне стало интересно самому плавить медь. На заводе меня ждут, но больше всего ждет дядя, что приду к нему учеником, чтобы вместе работать смену. Карабаш заметно изменился, даже люди ходят с улыбкой. Недавно на лекции в ЮУрГУ преподаватель английского начала рассказывать про Карабаш, она просто проезжала мимо и была удивлена переменам. Расспрашивала, что случилось. Теперь это действительно другой город, новый Карабаш.

Вместе с презентацией книги в ТРК «Медь» открылась фотовыставка к 200-летию Карабаша. Фото: пресс-служба РМК.

Вместе с презентацией книги в ТРК «Медь» открылась фотовыставка к 200-летию Карабаша. Фото: пресс-служба РМК.

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ

Исторические факты и уникальные снимки, которые группа авторов нашла в архивах, — далеко не единственный источник. Многое рассказали шахтеры, потомственные металлурги, учителя, краеведы.

На презентации книги о Карабаше выступили ветераны — герои с ее страниц. Фото: пресс-служба РМК.

На презентации книги о Карабаше выступили ветераны — герои с ее страниц. Фото: пресс-служба РМК.

Главный металлург «Карабашмеди» Владимир Тарасов чаще всего вспоминает лихие 90-е. Когда завод начали разворовывать, он возглавил отряд охраны и не дал растащить цеха на лом.

— Человек под сто у меня было, — рассказывает Владимир Тарасов. — Машинисты тепловозов, экскаваторов, слесари, электрики, конвертерщики. С собаками ходили, охраняли. Территория-то большая. Работали сутки через трое. В то время мародерства много было. Охотились за цветным ломом, за черным. Все таскали.

Настоящие перемены к лучшему начались на градообразующем предприятии и в городе в середине 2000-х, когда в Карабаш пришла РМК. Владимир Тарасов стал участником установки и запуска новой печи, а затем и главным металлургом.

Героями книги стали сами жители Карабаша, которые не испугались трудностей и создают новый город. Фото: пресс-служба РМК.

Героями книги стали сами жители Карабаша, которые не испугались трудностей и создают новый город. Фото: пресс-служба РМК.

НОВЫЙ КАРАБАШ

Сегодня карабашцы пишут новую историю. Она неизменно связана с заводом. На «Карабашмеди» произошла кардинальная перестройка производства. Сегодня это замкнутый цикл, когда не остается шлаков. Есть и первые результаты глобальной рекультивации земель и водоемов. Спустя десятилетия деревца начали появляться на Золотой горе, а на месте хвостохранилища — зеленый луг.

В 2023 году планируется создать гидроботаническую площадку на реке Сак-Элга. Уже этой весной с половодьем рыжая река станет местным Версалем, растекаясь голубым каскадом.

— Мы вспомнили историю, с чего все начиналось, вспомнили тяжелый период — 90-е годы, — говорит вице-президент по экологической и промышленной безопасности «Русской медной компании» Наталия Гончар, которая уже более 10 лет занимается улучшением экологии в городе. — В основном вся тяжесть этого города связана с экологической безопасностью. Территория вокруг градообразующего завода была нарушена, нарушена тяжело. Но самое главное, что мы видим сейчас. В результате природоохранных проектов территория восстанавливается, горы уже покрыты зеленой растительностью, построено много социальных объектов, жизнь начинает возрождаться, люди гордятся своим предприятием и городом.

Летом Карабаш наполняется зеленью.

Летом Карабаш наполняется зеленью.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

200-летие Карабаша началось в 2022 году с масштабного проекта. Сданы первые дома ЖК «Медный» — трехэтажный современный комплекс с дворами без машин. Ключи от квартир получили победители премии «Народное признание и любовь»: врачи, учителя и воспитатели, которых выбрали жители, а также сотрудники предприятия. По проекту «Новый Карабаш» будет построен целый жилой район с детским садом, больницей и современной школой.

Занимается город и благоустройством. Летом у жителей Карабаша появилось еще одно любимое место для прогулок: обустроен городской пруд с сухим фонтаном.

— Появление данной книги является очень важным моментом для того, чтобы мы чтили память и всегда помнили о трудах карабашцев, — отметил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко. — Город вижу динамично развивающимся и хочу приложить максимум усилий, чтобы в дальнейшем продолжать его развитие. Уже в этом году мы планируем открыть бассейн. В следующем году у нас открытие немаловажных объектов — это очистные сооружения, водозабор озера Серебры. Дальше мы продолжим переселение из ветхого аварийного жилья. Это важные задачи для нас.

Глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

Глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вместе с книгой у Карабаша появился новый современный логотип, который украсит главные события города. Он символизирует металлургию, горы и движение вверх.

В честь 200-летия у Карабаша появился новый логотип, символизирующий гору и движение вверх. Фото: пресс-служба РМК.

В честь 200-летия у Карабаша появился новый логотип, символизирующий гору и движение вверх. Фото: пресс-служба РМК.

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