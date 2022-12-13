От «черной точки» планеты до цветущего города: журналисты и краеведы собрали уникальные факты о Карабаше в книге

За 200 лет Карабаш не раз переживал упадок, но встречает эту дату на пике.

История этого южноуральского города похожа на аттракцион: эпоха процветания сменялась упадком и депрессивностью. 200 лет назад Карабаш начинался с «золой лихорадки», потом были шахты, целая эпоха металлургии. В кризисные 90-е годы XX века главный завод встал, и вместе с цехами застыла и жизнь. Да еще и репутация «черной точки» планеты нагнетала обстановку. Сегодня жители Карабаша не спешат подводить итог, их жизнь изменилась с приходом в город чистого производства. Предприятие «Карабашмедь» всерьез занялось модернизацией завода и рекультивацией земель, а также социальным обустройством. Книга «Карабаш. Медный век» - история о сильных людях, возрождении гиганта металлургии и любви к месту, где родился и где хочется жить.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Автор издания — главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский, который живет в Екатеринбурге и до этого никогда не был в Карабаше. Редкие редакционные задания об этом городе касались только марсианских видов и кислотных дождей. Взгляд со стороны позволил сделать много открытий не только для него самого, но и для читателей.

— Про Карабаш я мало чего хорошего слышал, если честно, — признается журналист. — Мне было интересно разобраться: откуда взялась экологическая катастрофа, почему здесь до сих пор живут люди, очень много было вопросов и очень много открытий. Больше всего удивили преобразования, которые произошли в последние годы. Удивлен, что удалось такую депрессивную территорию превратить в хороший современный город, где можно жить, работать и отдыхать.

Автор Николай Яблонский нашел новые факты в истории Карабаша и удивился его настоящему. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Взглянуть объективно на историю Карабаша оказалось непросто. В советские годы факты сильно искажали, а основатель Карабашского медеплавильного завода англичанин Джон Лесли Уркварт был представлен как тиран. Сегодня появилась возможность разобраться.

— В советские годы много внимания уделялось идеологии. Все, что было до революции, представлено очень плохо: угнетали рабочих и так далее. Хотя это было не совсем так. Лесли Уркварт принес сюда современные технологии, обучал местных рабочих, при нем появились больница и школа, он занимался развитием территорий, но в советские годы его преподносили как тирана и буржуя. Издавали даже стенгазету «Петля Уркварта».

Книга раскрывает главные секреты города: как появился Поклонный крест, почему Золотая гора стала лысой, чем жил город в революцию, Великую Отечественную войну и как восстанавливался после нее.

МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

Герои книги и самого города — это учителя, врачи, а также молодежь, которая тоже строит планы в родном Карабаше.

Студент Семен Бармин перешел на второй курс Южно-Уральского государственного университета. Учиться на металлурга его отправил завод «Карабашмедь», через четыре года руководство ждет специалиста обратно.

Семен учится на металлурга в Челябинске, но обязательно вернется работать в родной Карабаш. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— На заводе работают мой дядя Анатолий Бармин и его жена, — рассказывает Семен. — Он с самого детства рассказывал мне много историй, и мне стало интересно самому плавить медь. На заводе меня ждут, но больше всего ждет дядя, что приду к нему учеником, чтобы вместе работать смену. Карабаш заметно изменился, даже люди ходят с улыбкой. Недавно на лекции в ЮУрГУ преподаватель английского начала рассказывать про Карабаш, она просто проезжала мимо и была удивлена переменам. Расспрашивала, что случилось. Теперь это действительно другой город, новый Карабаш.

Вместе с презентацией книги в ТРК «Медь» открылась фотовыставка к 200-летию Карабаша. Фото: пресс-служба РМК.

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ

Исторические факты и уникальные снимки, которые группа авторов нашла в архивах, — далеко не единственный источник. Многое рассказали шахтеры, потомственные металлурги, учителя, краеведы.

На презентации книги о Карабаше выступили ветераны — герои с ее страниц. Фото: пресс-служба РМК.

Главный металлург «Карабашмеди» Владимир Тарасов чаще всего вспоминает лихие 90-е. Когда завод начали разворовывать, он возглавил отряд охраны и не дал растащить цеха на лом.

— Человек под сто у меня было, — рассказывает Владимир Тарасов. — Машинисты тепловозов, экскаваторов, слесари, электрики, конвертерщики. С собаками ходили, охраняли. Территория-то большая. Работали сутки через трое. В то время мародерства много было. Охотились за цветным ломом, за черным. Все таскали.

Настоящие перемены к лучшему начались на градообразующем предприятии и в городе в середине 2000-х, когда в Карабаш пришла РМК. Владимир Тарасов стал участником установки и запуска новой печи, а затем и главным металлургом.

Героями книги стали сами жители Карабаша, которые не испугались трудностей и создают новый город. Фото: пресс-служба РМК.

НОВЫЙ КАРАБАШ

Сегодня карабашцы пишут новую историю. Она неизменно связана с заводом. На «Карабашмеди» произошла кардинальная перестройка производства. Сегодня это замкнутый цикл, когда не остается шлаков. Есть и первые результаты глобальной рекультивации земель и водоемов. Спустя десятилетия деревца начали появляться на Золотой горе, а на месте хвостохранилища — зеленый луг.

В 2023 году планируется создать гидроботаническую площадку на реке Сак-Элга. Уже этой весной с половодьем рыжая река станет местным Версалем, растекаясь голубым каскадом.

— Мы вспомнили историю, с чего все начиналось, вспомнили тяжелый период — 90-е годы, — говорит вице-президент по экологической и промышленной безопасности «Русской медной компании» Наталия Гончар, которая уже более 10 лет занимается улучшением экологии в городе. — В основном вся тяжесть этого города связана с экологической безопасностью. Территория вокруг градообразующего завода была нарушена, нарушена тяжело. Но самое главное, что мы видим сейчас. В результате природоохранных проектов территория восстанавливается, горы уже покрыты зеленой растительностью, построено много социальных объектов, жизнь начинает возрождаться, люди гордятся своим предприятием и городом.

Летом Карабаш наполняется зеленью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

200-летие Карабаша началось в 2022 году с масштабного проекта. Сданы первые дома ЖК «Медный» — трехэтажный современный комплекс с дворами без машин. Ключи от квартир получили победители премии «Народное признание и любовь»: врачи, учителя и воспитатели, которых выбрали жители, а также сотрудники предприятия. По проекту «Новый Карабаш» будет построен целый жилой район с детским садом, больницей и современной школой.

Занимается город и благоустройством. Летом у жителей Карабаша появилось еще одно любимое место для прогулок: обустроен городской пруд с сухим фонтаном.

— Появление данной книги является очень важным моментом для того, чтобы мы чтили память и всегда помнили о трудах карабашцев, — отметил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко. — Город вижу динамично развивающимся и хочу приложить максимум усилий, чтобы в дальнейшем продолжать его развитие. Уже в этом году мы планируем открыть бассейн. В следующем году у нас открытие немаловажных объектов — это очистные сооружения, водозабор озера Серебры. Дальше мы продолжим переселение из ветхого аварийного жилья. Это важные задачи для нас.

Глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вместе с книгой у Карабаша появился новый современный логотип, который украсит главные события города. Он символизирует металлургию, горы и движение вверх.

В честь 200-летия у Карабаша появился новый логотип, символизирующий гору и движение вверх. Фото: пресс-служба РМК.

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