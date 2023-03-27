Челябинск готовится к весенней уборке: компания «Строймеханизация» в деле

Фото: "Строймеханизация"

В середине марта компания «Строймеханизация» начала масштабный субботник на дорогах Челябинска. В день на «чистый пост» выходит более 100 человек, которые убирают прилотковую грязь, мусор с газонов и полоски барьерных ограждений в Курчатовском и Калининском районах Челябинска.

Фото: "Строймеханизация"

Сбор мусора вручную происходит с раннего утра до позднего вечера, а за опустошением урн на остановках компания следит круглосуточно. Работает по ночам и спецтехника. Пылесосы собирают мелкий мусор и пыль, скопившуюся в уголках, а поливомоечные машины освежают внешний вид дорог.

Пылесосы на дорогах города

На помощь дорожным рабочим приходят специальные пылесосы. Эта машина работает по тому же принципу, что и домашний пылесос, но размеры у неё примерно как у пяти тысяч этих маленьких домашних помощников.

Фото: "Строймеханизация"

Контейнер бытового пылесоса может собрать от 1 до 4 литров пыли и мусора, а подметально-вакуумный уборщик способен вместить до 6,5 кубометров отходов. Это не только лёгкая пыльная взвесь, но и крупные предметы типа пластиковых бутылок. Мощность машины такова, что её хватит на то, чтобы поднять с дороги кирпич.

Фото: "Строймеханизация"

Тонкости ямочного ремонта

Там, где за зиму образовались ямы, происходит ремонт дорожного полотна. Чтобы выявить проблемные участки, специалисты «Строймеханизации» проводят мониторинг состояния дорог, а также работают по жалобам, которые горожане направляют в комитет дорожного хозяйства.

Фото: "Строймеханизация"

Однако для полноценного ремонта покрытия еще достаточно много воды и обледенения на участках.

— Сейчас для ямочного ремонта используется метод с холодным асфальтобетоном. Такой материал уступает по прочности горячим асфальтовым смесям, однако позволяет латать дорожное полотно даже в условиях, когда столбик термометра то и дело опускается ниже ноля. Поэтому задача на ближайшее время - временно исправить ямы и выбоины на дорогах до того момента, пока не начнется сезон асфальтирования, - отметил операционный директор компании «Строймеханизация» Андрей Фетисов .

Фото: "Строймеханизация"

В ближайшие недели дороги приведут в идеальное состояние, чтобы Челябинск готов был к приятным прогулкам и безопасным поездкам по городу.