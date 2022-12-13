Инициативы региона услышаны

Фото: пресс-служба Заксобрания.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев принял участие в мероприятиях Совета законодателей РФ. Заседание Совета провели председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Главной темой встречи стало социально-экономическое развитие в условиях адаптации к новым вызовам.

— Обсуждение было предметным и особо актуальным, — подвел итоги спикер областного парламента Александр Лазарев. — Идет завершающая стадия работы над главным финансовым документом страны и бюджетами регионов. Федерация готова оказать значительную помощь субъектам. В нынешних условиях от региональных властей требуется рачительное и хозяйское отношение к каждому рублю.

Также Александр Лазарев выступил с докладом на комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству. Предложения, про[1]звучавшие в докладе, сформулированы совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и региональным министерством финансов.

Председатель Заксобрания предложил откорректировать механизм предоставления некоторых субвенций, направляемых регионам. В частности, на обеспечение льготных категорий граждан жизненно необходимыми и дорогостоящими лекарствами.

— Проблема заключается в недостатке средств на обеспечение необходимыми лекарствами отдельных категорий граждан в рамках переданных нам соответствующих полномочий, - пояснил Александр Лазарев. — По нашему мнению, решить данную проблему можно, увеличив норматив финансовых затрат в месяц на одного получателя и (или) исключив право выбора в части лекарственного обеспечения между натуральными льготами и денежной компенсацией.

Также регионы неоднократно выходили с предложением к Правительству и Госдуме передать в свои бюджеты часть доходов от акцизов на табачные изделия. Однако инициативу отклоняли из-за того, что это приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.

— Наше предложение, которое ранее уже озвучивал Алексей Леонидович Текслер, заключается в том, чтобы передать часть доходов от ежегодного повышения акцизов на табачные изделия (связи с индексацией ставок) в бюджеты регионов пропорционально объему розничных продаж, данные по которым содержатся в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Такое решение сбалансирует большинство региональных бюджетов, не приводя к снижению текущего уровня доходов федерального бюджета, — отметил в своем докладе Александр Лазарев.

Предложения Законодательного Собрания и губернатора Челябинской области единогласно были поддержаны и нашли отражение в проекте решения комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.