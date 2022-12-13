В Челябинске прошел первый фестиваль «Зимний батл». Фото предоставлено организаторами

Состязания в рамках выполнения упражнений комплекса «Готов к труду и обороне», фитнес-эстафета, спортивно-тактическая игра Лазертаг. Парк «Сад Победы» на один субботний день превратился в яркую соревновательную площадку. Праздник физкультуры и спорта, Фестиваль «Зимний батл» собрал более 200 участников.

Награды участникам фестиваля «Зимний батл» в Челябинске. Фото предоставлено организаторами

На фестивале «Зимний батл» в Челябинске все смогли проявить себя и потренировать мышцы. Фото предоставлено организаторами

— Мы специально подобрали такие испытания, чтобы было задорно, весело и спортивно. Чтобы можно было испытать свою силу, ловкость, выносливость и сплоченность команды. На каждый из турниров по эстафете ГТО, фитнес-эстафете и лазертагу заявилось до 10 и более молодежных команд. Всего более 200 участников, — рассказал главный организатор фестиваля, руководитель движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков. Мы уже проводили такие фестиваля осенью и весной, а зимний решили организовать впервые. И получилось здорово. Морозы отпустили. С погодой тоже повезло. Команды, сменяя друг друга, на протяжении нескольких часов проходили испытания на своих площадках. Зимняя погода только бодрила. И здесь нужно было не только проявлять силу и ловкость, но и смекалку, какие-то свои знания, навыки. Так, что теперь наш Фестиваль, можно сказать, стал круглогодичным!

Дмитрий Кононец, Евгения Зинурова и Владислав Пидуков на открытии фестиваля. Фото предоставлено организаторами

Почетными гостями Фестиваля «Зимний батл», который традиционно проводится при поддержке Управления по делам молодежи администрации Челябинска Молодежь Челябинска, стали посол комплекса ГТО в Челябинской области, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Евгения Зинурова.

Участники и помощники фестиваля «Зимний батл». Фото предоставлено организаторами.

В проведении Фестиваля участвовал руководитель федерации «УралСтронг — Силачи Руси», победитель и призер Всероссийских турниров Дмитрий Кононец, руководитель лазертаг-клуб «Гвардия» Павел Щербаков, менеджер проекта и фитнес-тренер Мария Махова.

В Челябинске прошел первый фестиваль «Зимний батл». Фото предоставлено организаторами

Во время проведения спортивного праздника для зрителей и гостей проводилась конкурсная программа, разыгрывались призы и подарки от партнеров мероприятия фирменных спортивных магазинов компании ANTA SPORTS CHELYABINSK.

Участники фестиваля «Зимний батл» состязались в самых разных упражнениях. Фото предоставлено организаторами

А на финише всех ждал горячий чай и вкусная полевая каша, приготовленная на солдатской передвижной кухне.

— От души поздравляю всех участников, победителей и призеров, партнеров, гостей фестиваля с первым «Зимним батлом» Ждем вас на новых стартах, — подвел итог спортивного праздника Владислав Пидуков.

На фестивале «Зимний батл» в Челябинске победителей и призеров ждали ценные призы. Фото предоставлено организаторами

КСТАТИ Победители и призеры Фестиваля «Зимний батл»

Фитнес-эстафета 1 МЕСТО — «МетроТИМ» (фитнес-трекеры)

2 МЕСТО — «ШЕФЫ» (фитнес-эспандеры)

3 МЕСТО — «СЛАБАКИ»

LazerBATTL

1 МЕСТО — «ЧЮКовцы» (фитнес-трекеры)

2 МЕСТО — «Молодцы ЧМТТ» (подарочные сертификаты)

3 МЕСТО — «Беркут»

ГТО-эстафета

1 МЕСТО — «Альфа ЧМТТ» (гарнитуры)

2 МЕСТО — «Верим в ПОБЕДУ» (подарочные сертификаты)

3 МЕСТО — «ЭП-5-21»

На фестивале «Зимний батл» в Челябинске все смогли проявить себя и потренировать мышцы. Фото предоставлено организаторами

Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» выражает благодарность постоянным партнерам и друзьям:

Комсомольская правда - Челябинск

Общественная палата Челябинской области

МБУ «Спортивный город» (Челябинск)

Большое спасибо за помощь в организации волонтерам мероприятия: «Волонтеры-медики» и лично руководителям Ольге Чижовой Марии Нагорной, Антону Зуеву

Ведущему и информационному менеджеру Виктору Дорошенко и Дарьи Зайцевой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.