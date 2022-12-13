Челябинским конькобежцам, лишившимся экипировки из-за пожара, подарили новый спортинвентарь

Из-за санкций, которые вызвали проблемы с поставками, вручение экипировки затянулось. Фото: правительство Челябинской области

Четырем студентам-конькобежцам Уральского госуниверситета физкультуры, которые лишились экипировки из-за пожара в общежитии, подарили новый спортинвентарь. Они получили ботинки, коньки, комбинезоны, шлемы, велостанок и другие необходимые для этого вида спорта вещи. Об этом сообщили в правительстве региона.

С инициативой приобрести для конькобежцев экипировку выступил региональный Фонд поддержки спорта. Идею поддержали губернатор Алексей Текслер и фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Совместно с руководством университета и спортсменами был сформирован список экипировки, которую нужно было приобрести.

— Решение о помощи было принято молниеносно, много времени заняло приобретение самого оборудования. Логистика, доставка – это было очень тяжело, но мы с этим справились. Задача была поставлена, и мы ее выполнили, — рассказал директор регионального фонда поддержки спорта Леонид Одер.

Представители фонда вручили спортинвентарь в конференц-зале Уральского госуниверситета физкультуры. Студенты-конькобежцы Яков Аксенов, Александр Овражко, Семен Мухин и Григорий Печищев выразили благодарность за оказанную поддержку.

Фото: правительство Челябинской области

— Несмотря на известные проблемы с поставками из Европы, у ребят появилась новая спортивная амуниция, отвечающая всем необходимым международным требованиям конькобежного спорта. Это дает им возможность вновь участвовать в соревнованиях и показывать высокие спортивные результаты, представляя сборную нашей области, – отметила руководитель департамента по коммуникациям и организации мероприятий фонда Татьяна Мельникова.

Напомним, 17 мая в общежитии УралГУФКа произошел пожар. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Огнеборцы помогли выйти по автолестницам двум студенткам. Никто не пострадал. Однако в результате пожара у конькобежцев, выступающих за сборную Челябинской области, сгорел дорогостоящий спортивный инвентарь

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