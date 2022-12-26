Где искать новогоднее настроение в Челябинске?

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Согласитесь, ожидание Нового года - едва ли не больший праздник, чем сам Новый год. И не только для детей. Наверняка каждый взрослый мечтает вновь окунуться в предновогоднюю атмосферу волшебства, знакомую с детства. А ведь сделать это не так уж и сложно. Мы собрали список интересных занятий, которые обязательно подарят праздничное настроение. Берите на заметку!

ПРОЙТИСЬ ПО НОВОГОДНЕМУ ГОРОДУ

Самый простой и действенный способ поймать новогоднее настроение - пройтись по украшенным городским улицам. Новогодний Челябинск — это море ярких огней и инсталляций для фотосессий. Каждый год город украшают по-разному, преображаются витрины магазинов и кафе - они становятся похожи на картинки с рождественских открыток. На Площади Революции главным украшением станет ледовый городок, а основной праздничной темой этого года - сказки. И все это – с подсветкой и иллюминацией. Особенно ярко украшают пешеходную улицу Кирова, на ней снова появится светомузыкальный тоннель. Яркими огнями засияет и центральная улица города - проспект Ленина, вдоль нее установят световые панели в цветах триколора.

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СХОДИТЬ НА ХОККЕЙ

30 декабря вся страна начинает нарезать салаты, чистить мандарины и закупаться шампанским. А в Континентальной хоккейной лиге в этот день проводят матчи. Как раз 30 декабря челябинский "Трактор" на домашней ледовой арене принимает магнитогорский "Металлург". Попасть на предновогодний матч стоит всенепременно. Во-первых, это очень красочно и весело, судьи надевают шапки Деда Мороза, а игроки и болельщики поздравляют друг друга с праздником. Во-вторых, если купить билет на предновогодний матч по карте "Мир", вам вернется кешбэк 10% - приятный сюрприз перед праздниками. Дело в том, что национальная платежная система -официальный партнер Континентальной хоккейной лиги. Благодаря этому у болельщиков есть возможность до 26 февраля 2023 года покупать билеты на матчи 20 клубов – участников КХЛ по национальной карте с кешбэком 10%. Делать это можно на сайтах клубов, а также на Яндекс.Афише, Чемпионате и Кассир.ру. Главное условие – зарегистрировать карту до покупки на сайте программы лояльности платежной системы или в мобильном приложении «Привет, Мир!», а затем оплатить билет онлайн зарегистрированной картой.

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- «Хоккей – один из самых любимых в нашей стране видов спорта, за которым с интересом следят миллионы россиян, и среди них немало держателей национальных карт. Для многих россиян посещение хоккейных матчей с семьей или друзьями уже стало традицией. Покупка билетов с выгодным кешбэком позволит болельщикам чаще посещать игры любимых команд и поддерживать их на трибунах», — говорит директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы "Мир" Наталья Пейсахович.

ПОБЫВАТЬ НА МАСТЕР-КЛАССЕ

На улицах висят гирлянды, витрины украшены к Новому году, но некоторым из нас радоваться празднику несколько труднее, чем обычно. Да, тревоги и неопределенности в этом году побольше, чем обычно, но это не повод отказываться от веселья. Если привычные способы радости не вызывают, ищите новые источники получения приятных эмоций. Например, перед Новым годом хочется в огромном количестве скупать милые елочные украшения и интересные вещи в подарок. Но на самом деле куда увлекательнее попробовать их сделать своими руками! В декабре в Челябинске проходит множество новогодних мастер-классов как для детей, так и для взрослых. Стоимость вполне приемлемая - от 500 до 900 рублей. Кстати, то, что придумано и сотворено собственными силами, особенно приятно дарить близким людям. Такие подарки хранятся долгие годы, зачастую переходя из поколения в поколение.

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ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ

Перед Новым годом появляется масса забот и хлопот - нужно купить подарки, выбрать елку, купить продукты. Но и отказывать себе в удовольствии отдохнуть тоже не стоит, ведь накануне новогодних праздников всем хочется очароваться зимней сказкой. Сделать это можно на предпраздничных концертах и спектаклях, тем более чтодо и после праздников Челябинск ждет интересная развлекательная программа: концерты классической музыки и современных групп, знакомые всем спектакли и театральные новинки. Обязательно изучите репертуар Зала органной и камерной музыки, Концертного зала имени Прокофьева, театра оперы и балета, может быть купить билет на новогоднее представление еще не поздно.