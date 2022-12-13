Что произошло во время концерта Шамана в Челябинске 13 декабря 2022 г.

Во время концерта SHAMAN исполнил гимн России в авторской аранжировке Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинске во вторник, 13 декабря, прошел концерт певца и композитора SHAMAN. На сцене во дворце спорта «Юность» он исполнил такие популярные хиты как «Я русский» и «Встанем», а также гимн России в собственной аранжировке. Зрители слушали эти композиции стоя с поднятыми флагами РФ.

— Впечатления замечательные. Море эмоций! Шаман и его песни - супер. Весь зал стоял, — делятся эмоциями зрители.

В ходе концерта не обошлось и без нескольких каверов, которые тоже принесли известность певцу на просторах Интернета. SHAMAN исполнил «На заре» группы «Технология», «Ты как во сне» Валерия Леонтьева и «Танцы на стеклах» Максима Фадеева.

Фото: Мария Данилова

Фото: Мария Данилова

Фото: Мария Данилова

Фанаты дарили цветы и сувениры исполнителю в перерывах между песнями. В эти короткие промежутки времени ему успевали преподнести до нескольких десятков различных подарков.

Билеты на концерт в Челябинске до конца раскуплены не были. За несколько дней до выступления их оставалось немного, о чем организаторы сообщали в соцсетях.

Свой следующий концерт SHAMAN проведет в Кургане. Он выступит 14 декабря на сцене областной филармонии.

За мистическим псевдонимом SHAMAN скрывается 30-летний автор и исполнитель Ярослав Дронов. Он родился в городе Новомосковск Тульской области. Впервые на сцену исполнитель вышел в четыре года и больше никогда в жизни ей не изменял. Однако огромную популярность он приобрел в конце февраля 2022 года, когда выпустил песню «Встанем». После этого в июле он выпустил клип на песню «Я русский», который за первые сутки собрал миллион просмотров на YouTube. На сегодняшний день этот ролик посмотрели уже более 21 миллиона человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru