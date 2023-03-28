Каслинское механическое предприятие: компания давно и успешно замещает импорт

Сегодня компания КасМП производит продукцию для различных отраслей

Южный Урал всегда славился и славится своими предприятиями машиностроительной отрасли. Однако, по оценкам специалистов, в прежние годы российских производителей оборудования зачастую вытесняли иностранные производители. Связано это было, в первую очередь, с недостаточным объемом инвестиций в эту сферу российской экономики. В последние годы в России, в том числе и в Челябинской области, открылся ряд профильных предприятий, выпускающих продукцию для ряда отраслей. Это предприятия, зачастую созданные с нуля специалистами в этой производственной области. Одно из таких производств - Каслинское механическое предприятие (КасМП). Построенное в промышленной зоне Каслинского муниципального района и открытое восемь лет назад предприятие сегодня по уровню качества и конкурентоспособности продукции по праву считается одним из российских и мировых лидеров в разработке и производстве промышленного оборудования.

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Генеральный директор компании Владимир Климов подчеркивает, что главный капитал предприятия - это опытные специалисты высокого уровня: инженеры, проектировщики, конструкторы, сотрудники, работающие непосредственно на производственной площадке. - Собственная промышленная база - около 3 000 квадратных метров производственных площадей, высококвалифицированный персонал, конструкторские и проектные площадки, современный станочный парк. Сегодня мы работаем со многими известными российскими компаниями, поставляя оборудование для различных отраслей нефтегазового, химического, строительного, машиностроительного и других секторов экономики. И сегодня, и вообще в последние годы предприятия, партнеры все чаще обращаются к нам с заказами изготовить оборудование или те или иные изделия, которые они прежде приобретали за границей. Мы выполняем такие заказы, исходя из проектной и конструкторской документации. Претензий по качеству не возникало и не возникает. Можно сказать, что мы давно и успешно замещаем импорт, - отмечает Владимир Климов.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫСОЧАЙШЕЙ НАДЕЖНОСТИ

Спектр выпускаемого оборудования компании «КасМП» довольно широк. Это производство металлоконструкций, водопроводного и воздуховодного оборудования, оборудования для сыпучих сред, другие услуги по металлообработке, изготовлению изделий различного назначения по требованиям заказчиков. Директор по производству Каслинского механического предприятия Андрей Соловьев подчеркивает, что производственная база компании позволяет исполнять заказы фактически любой сложности. Это и стандартное, и преимущественно нестандартное оборудование. Среди списка изделий и оборудования (предприятие выпускает продукцию под маркой «КАСТЕКС») десятки наименований: гермоклапаны, секторные затворы, перекидные клапаны, шиберы, шлюзовые затворы для сыпучих материалов, герметические вентиляционные клапаны, перекидные клапаны с электроприводом для зерна (одно из видов оборудования имело размер в диаметре около трех метров)... И это лишь часть оборудования, которое поставляется заказчикам в России и в странах СНГ.

Сегодня компания КасМП производит продукцию для различных отраслей

— Собственная производственная база, мощности предприятия позволяют выпускать продукцию с показателями высочайшей надежности и эксплуатационной экономичности при снижении материальных, энергетических и трудовых затрат, — говорит Андрей Соловьев. - Поэтому наши цены конкурентоспособные на рынке, что отмечают и ценят заказчики предприятия. Добавлю, что наша система менеджмента качества включает в себя постоянный контроль качества сырья, материалов и комплектующих изделий.

КСТАТИ

Руководители предприятия отмечают, что на стоимость готового оборудования и изделий отчасти влияют скачки цен на металл. Особенно это было заметно год-два назад, когда ценники, как говорят, взлетали до небес. В последние месяцы цены «успокаиваются», и это, надеются производители, нацеливает на стабилизацию ценовой политики.

ДЛЯ СПРАВКИ

Каслинское механическое предприятие (КасМП, торговая марка «КАСТЕКС»):

- Приоритет качества выпускаемой продукции

- Непрерывное совершенствование производимого оборудования для максимального соответствия требованиям заказчика

- Постоянное развитие персонала, обучение, обмен профессиональными знаниями и практическим опытом с коллегами

- Индивидуальный подход к каждому клиенту

- Деловая репутация и интересы заказчика превыше прибыли

- Строгое соблюдение временного регламента

- Равноправие, честность и открытость - главные принципы в отношениях с коллегами и партнерами

Производственные возможности: Токарные работы, сварочные работы, зуборезные работы, строгальные работы, расточные работы, долбежные работы, сверлильные работы, термическая резка металла, слесарные работы, термическая обработка, листогибочные работы, металлоизделия по чертежам заказчика, пескоструйная обработка, чугунное литье.

Каслинское механическое предприятие:

www.kasmp.ru

E-mail: info@kasmp.ru; kasli@kasmp.ru