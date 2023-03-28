Ступить некуда: парки Челябинска «заминировали» собаки

А вы убираете за своим питомцем? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С приходом весны из-под талого снега пробиваются не только зеленая трава и первые подснежники, но и собачьи «мины», которые портят облик города, обувь и настроение горожан.

В странах Европы убирать за своей собакой считается нормой. У нас же такая привычка до сих пор вызывает недоумение у части владельцев собак. Многие из таких собачников считают, что испражнения животных естественны и даже благотворно влияют на растительность.

- С дождем отходы собак смоются и уйдут в землю как удобрение, - пишут пользователи социальных сетей. - Человек гадит больше, чем животные, которые намного чистоплотнее и умнее некоторых людей.

По данным сайта dogpaket.ru, собака среднего размера оставляет на улице около 40 килограммов отходов в год. А по результатам исследования Mars Petcare, только в Москве проживает более 1 млн собак. В столице Южного Урала их количество составляет приблизительно 125 тысяч. Можно представить, во что превратится город, если не поддерживать чистоту.

- Я считаю, что мы все взрослые люди и должны нести ответственность за своих питомцев сами, не перекладывая ее на плечи других людей. В нашем сквере установлены специальные таблички, которые напоминают горожанам о необходимости убирать за своими собаками, но «мины» лежат везде - на тротуарах, в траве. Это очень мешает уборке территории. Мы собираем все своими руками, - пожаловался нам один из дворников парка «Алое поле».

Безответственных собачников пытаются воззвать к совести другие владельцы четвероногих. Жительница Центрального района Челябинска, которую мы встретили на площадке для выгула собак, рассказала, что часто предлагает свои пакеты нерадивым собаководам.

- У меня полный карман пакетов. На площадке они тоже появились, правда совсем недавно, - говорит Людмила. - Когда вижу, что человек не убирает за своим питомцем, я подхожу и предлагаю взять один из моих пакетиков. Бывает, что с радостью соглашаются. Кто-то действительно мог забыть его взять с собой. Встречаются и такие люди, которые просто игнорируют, делают вид, что не обращают на меня внимание.

Это вопрос не только про чистоту и взаимоуважение, но и про безопасность здоровья. Многие домашние животные страдают от гельминтов и других паразитов. Обнюхивая землю, собаки могут подцепить дурную болезнь. В группе риска находятся и дети, которые часто играют на траве, в песочнице и на других площадках.

Хотя экологи больше вреда видят не в фекалиях на улице, а в использовании пластиковых пакетов для их уборки.

– В большинстве своем сейчас хозяева тщательно следят за здоровьем своих собак, постоянно проводят профилактическую обработку от гельминтов. С одной стороны, никакого вреда для людей, других животных они не приносят. С другой стороны, люди используют полиэтиленовые пакеты, что очень неэкологично. Бумажные пакеты были бы отличной альтернативой пластику,– прокомментировал старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования, факультета экологии ЧелГУ Георгий Войтович.

На площадке для выгула собак появились полиэтиленовые пакеты для уборки. Фото: Дарья АНТОН

Но в скором времени жителей Челябинской области начнут штрафовать за нарушение правил содержания домашних животных, в том числе за загрязнение общественных мест продуктами жизнедеятельности четвероногих. Если такой факт будет установлен, владельцу собаки придется заплатить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. По словам депутата Законодательного собрания региона Анатолия Брагина, ориентировочно такая норма начнет действовать уже в апреле этого года. Комитет по законодательству рекомендовал заксобранию принять проект закона, регулирующего требования к содержанию и выгулу домашних животных, в первом чтении.

– Несмотря на то, что сам механизм по административному воздействию в этом вопросе сложно применим, я считаю, что эта мера будет успешно работать там, где будут активны органы местного самоуправления, – сообщил Анатолий Иванович. – Закон еще не вступил в силу, но мы уже получаем большую поддержку от людей. Часто к нам обращаются возмущенные жители. Поэтому даже одной работы по сигналам граждан будет достаточно. Но помимо этого будут проводиться рейды с участием органов внутренних дел.

Вместе с тем, Анатолий Брагин отметил, что штрафы – не сама цель, а лишь способ научить горожан ответственно подходить к приобретению животного и уходу за ним.

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