По контракту или мобилизации — все бойцы СВО получат помощь

Челябинская область оказывает всестороннюю поддержку спецоперации: от помощи каждой семье военных до восстановления городов Донбасса. Фото: пресс-служба губернатора.

В областном парламенте уже на ближайшем заседании рассмотрят законопроект о помощи тем, кто служит на Донбассе по контракту. Таким образом, будет не важно, как боец отправился на специальную военную операцию — добровольцем, по мобилизации или контракту. Каждый получит региональные выплаты и льготы.

Законопроект в Заксобрание внес губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Продолжаем оказывать все стороннюю помощь нашей армии и военнослужащим. Предусмотрели региональные меры поддержки для ребят, кто уже служит или хочет пойти служить по контракту, — подчеркнул глава региона. — Наша область была одной из первых, где были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Очень важно, чтобы аналогичной помощью могли воспользоваться те наши жители, кто выбрал службу по контракту, а также их семьи.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

По новому законопроекту служащие, которые состоят на учете в военных комиссариатах Челябинской области и заключили контракт с Минобороны России с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, могут получить единовременные выплаты. При этом суммы такие же, как и у мобилизованных.

— 50 тысяч рублей служащему по контракту. Такую выплату может получить как сам военнослужа щий, так и его супруга. А если боец не женат, то один из родителей.

— 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

ДОМА ПОЯВИТСЯ ГАЗ

Получат служащие по контракту и помощь при подключении газа. Сейчас такой мерой поддержки пользуются семьи мобилизованных. Пока глава семьи служит, газовики решают вопрос с оборудованием внутри дома. Средства в размере до 200 тысяч рублей компенсируются из областного бюджета. Как показывает уже сложившаяся в Челябинской области практика, такие заявки становятся приоритетными. Единственное условие — контрактники или члены их семьи должны быть собственниками дома.

Еще одно дополнение, которое внес губернатор, — выплаты на газификацию могут получить семьи бойцов батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», а также семьи погибших военнослужащих.

Все заявления на новые вы платы будут принимать управления соцзащиты по месту жительства.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНЯЮТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Региональные меры поддержки военнослужащих по инициативе губернатора Алексея Текслера были введены в июне 2022 года. Но список регулярно дополняется после встреч с военнослужащими и членами их семей. Дополнительную поддержку получают военнослужащие и сотрудники Росгвардии, волонтеры и граждане, выполняющие отдельные задачи на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

— 300 тыс. рублей — военнослужащим, получившим ранение, контузию, увечье.

— 500 тыс. рублей — военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.

— 1 млн рублей на семью — членам семей погибших военнослужащих;

— 150 тыс. рублей и 2 тыс. рублей в сутки единовременно — служащим в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец» со дня заключения контракта с Минобороны и по день завершения участия в проведении боевого слаживания батальонов.

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