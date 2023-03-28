Дом для особого детства: в Челябинске открылся центр обучения детей с особенностями в развитии

Челябинская область планирует развивать инклюзивный подход к образованию особых детей. Фото: пресс-служба губернатора.

Внешне вы ряд ли с первого взгляда отличите обычного ребенка от особого, но им нужно больше времени и внимания, чтобы начать общаться со сверстниками и освоить учебную программу. Люди с аутизмом сегодня в Челябинской области имеют возможность пойти в обычный детский сад, школу, да и принятие их в обществе проходит намного легче. В этом году в Челябинске открылся центр по работе с детьми с РАС. Его организовала общественная организация «Звездный дождь».

Новое пространство на Крылова, 23 посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что наладить работу с особенными детьми — задача не только отдельной организации, но и всего региона.

— Самое главное для центра — готовить детей к обычной жизни, — отметил Алексей Текслер. — Инклюзия — очень важная задача, которая сегодня перед нами стоит. Нужно развивать соответствующие классы в школах, группы в детских садах, для взрослых ребят - отдельные программы по возможности трудоустройства, занятости. А начало здесь, в «Звездном дожде».

И ШКОЛА, И СКАЛОДРОМ

Общественная организация «Звездный дождь» появилась в 2006 году, самой яркой стала программа по реабилитации детей с помощью лошадей. Тогда челябинцы впервые услышали об иппотерапии. Сегодня это самая крупная организация по работе с детьми с расстройством аутистического спектра на Урале.

Последние полтора года общественники вместе с правительством области, министерствами здравоохранения, образования и социальных отношений прорабатывают жизненные маршруты таких детей, чтобы они могли успешно осваивать образовательные программы и жить в обществе.

— У нас есть программа подготовки тьюторов совместно с ЧелГУ, программа обучения воспитателей, руководителей детских садов, чтобы правильно организовать работу учреждения, помочь ребенку быть успешным, — рассказывает директор «Звездного дождя» Елена Жернова.

Фото: пресс-служба губернатора.

Самый востребованный сейчас проект — подготовка к школе. В группу набрали 23 особенных ребенка. Педагог Арина Шевелева уже отмечает маленькие победы своих учеников.

— Мы учим ребят выходить к доске, отвечать, поднимать руку, когда спрашивает педагог, — говорит Арина. — Самое главное, что уже сейчас ребята начинают общаться друг с другом.

Еще три года назад вместо яркого детского пространства был пищеблок детской горбольницы. Здание не использовалось уже несколько лет, нужно было менять коммуникации, кровлю. Дело сдвинулось после решения губернатора Алексея Текслера помочь субсидией. Ее размер составил 30 млн рублей.

— В какой-то момент силы и средства закончились, — вспоминает Елена Жернова. — И мы обратились за помощью к губернатору. После этого нам дали субсидию регионального минсоца, и все работы были завершены к концу 2022 года.

Получилось не хуже любого коммерческого игрового центра. Даже лучше. В спортзале помимо специального инвентаря есть разметка, точно как в школьном, чтобы дети привыкали к обычным урокам физкультуры, а на переменах ребят учат бегать по коридорам. С сентября в центре начнутся уроки даже по скалолазанию.

Для детей постарше создали кафе, пиццерию и кухню, где они учатся готовить простые блюда и пользоваться посудомоечной машиной. Есть и свой стоматологический кабинет для проекта «Зубная фея», где детей готовят лечить зубы без общего наркоза.

Главное, что организация «Звездный дождь» стала региональным ресурсным центром, а значит, будет активно передавать опыт педагогам и родителям других городов области.

КСТАТИ

За три года существования гранта губернатора Челябинской области для НКО общественная организация «Звездный дождь» получила на проекты, связанные с адаптацией детей и подростков с ментальными особенностями, более 9 млн рублей.

Так, в 2022 году на средства губернаторского гранта в Челябинске была организована учебно-тренировочная квартира, где 50 детей от 12 лет учатся самостоятельности.

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