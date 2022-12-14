Жители Курганской области украли 500 яиц, но все разбили

Яйца пропали впустую Фото: Иван МАКЕЕВ

В Курганской области трое мужчин украли полтысячи куриных яиц, но не смогли их далеко унести.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», жители Шумихи ночью решили ограбить сарай на частном подворье. Пьяный мужчины 20, 23 и 26 лет вломились в постройку и вынесли оттуда медный кабель, жгут электропроводки, а также более 500 яиц. Нанесенный ими ущерб превысил 135 тыс. рублей.

Все украденные яйца шумихинцы по неосторожности разбили. Провода им удалось обжечь на костре и сдать в металлолом. Вырученные деньги горожане потратили на спиртное и сигареты. Но уже через пару часов похитителей схватили полицейские.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о краже. Им грозит до 5 лет лишения свободы. До суда одного из обвиняемых поместили под стражу, а двух других оставили под подпиской о невыезде.

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