Политтехнолог — о прямой линии с Алексеем Текслером: «Губернатор послал четкий сигнал челябинским элитам»

Политтехнолог Евгений Маклаков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершилась прямая линия с губернатором Алексеем Текслером. На протяжении трех часов глава региона отвечал на вопросы южноуральцев. Всего же поступило более 6 тыс. обращений. Но из-за новых реалий к привычным темам, связанными с ЖКХ, общественным транспортом и медициной, добавились новые – это частичная мобилизация и проведение специальной военной операции. Челябинский политтехнолог Евгений Маклаков проанализировал прямую линию с губернатором и поделился своим мнением о его выступлении.

— Сейчас очень сложное время, в которое роль государственной власти должна проявиться в полной мере, и основная нагрузка, конечно, ложится на губернаторов. Люди ждут от первого лица своей малой Родины заботы, внимания к своим частным проблемам, уважения. Здесь важна оперативность информационного сигнала, демонстрация того, что губернатор знает все проблемы и что он намерен продолжать работу и дальше, как заявил Текслер. Все это очень важно для людей. Впереди большая неопределенность, постоянная и непрогнозируемая смена повестки, и вот такая поддержка, такое успокоение и надежда обязательно должны присутствовать.

Сегодня во время общения с южноуральцами Текслер показал очень хорошее, доскональное знание, как региональных проблем, так и ситуаций, которые складываются не только по отраслям, но и по отдельным объектам строительства, социальной сферы, а также проблем отдельных населенных пунктов. Импонировало то, что, отвечая на конкретные вопросы заявителя, касающиеся и строительства конкретной дороги, и благоустройства конкретной территории, всегда делался выход на общие проблемы той или иной отрасли и подчеркивалось, что работа эта носит плановый характер и касается не только одного заявителя, одного населенного пункта, отдельного муниципального образования.

Традиционно было сделано несколько серьезных заявлений. (метротрам, университетский кампус в Челябинске, экотехнопарк под Миассом, спортивная арена). Часть из них делалась и раньше, но в течение одного мероприятия все прозвучало ярко, плотно и насыщенно. И финал, разбивающий все досужие домыслы, а может и тайные желания некоторых представителей челябинской элиты - «Я остаюсь!».

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