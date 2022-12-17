Следующий год можно охарактеризовать одним словом — гонка. Гороскоп по знакам Зодиака—2023

Успейте угнаться за тем, что подготовила жизнь на следующий год Фото: Вадим АРХИПОВ

В чем заключается секрет успеха и благополучия? Главные ингредиенты – умение планировать свою жизнь, исходя из обстоятельств. Ну а чтобы умело лавировать и предугадывать события наперёд, смотрите гороскоп от Евгении Ямщиковой, который даст подсказку ко многим ситуациям в предстоящем году.

— В 2023 году серьезные трансформации по-прежнему будут набирать обороты в совершенно разных жизненных областях. Более того, важные переходы планет в течение года создадут ключевые события, которые оставят отпечаток на будущем. Если попробовать дать характеристику всему году, то это будет слово «ГОНКА». Каждый человек отдельно или внутри сообщества будет активно отстаивать свою позицию, твердо стоять на своем и следовать своей идеологии.

Важно все 12 месяцев видеть именно свой путь и не сбиваться с маршрута, что бы ни происходило. Для каждого знака в фокусе будет своя сфера и сейчас я расскажу на что стоит обратить внимание, чтобы год был максимально эффективным и принес положительные результаты:

ОВНЫ

Если овны сделают ставку на карьеру и статус, то финансовая сторона жизни порадует стабильностью. 2023 год - идеальное время, чтобы сделать настоящий прорыв, нанизывать жизненный опыт и играть «по крупному». Оставьте мелкие идеи и планы средней руки далеко за бортом. Не отвлекайтесь на посредственность, ведь вас ждут великие дела!

ТЕЛЬЦЫ

Тельцам рекомендуется накапливать резервы: в эту грань входят как финансовые запасы, так и все что касается уюта, комфорта. Уделите время семье, близким, позаботьтесь о том, что может пригодиться вам в будущем. Год будет важным с точки зрения первой части пословицы «Что посеешь», для того, чтобы в перспективе пожать как можно больше. Для вас год будет весьма удачным, поэтому смакуйте его, наслаждайтесь и не забывайте проводить время дома, с семьей и близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам предстоит год перемен, девиз которого: «Долг платежом красен!». Все что не было закрыто ранее, явно даст о себе знать в наступающем году. Будьте внимательны к финансовым долгам, а так же ко всему, что тянется из прошлого и требует возвращения. Кроме того, возможно пристальное внимание к старым планам и идеям, которые казалось бы ушли на второй план. Чтобы комфортно двигаться вперед, скорее всего, потребуется поддержка союзников – важно выбрать их правильно.

РАКИ

Основной тенденцией года для Раков станет встреча со своим прошлым. Это будет касаться и давно забытых людей, и давно законченных отношений, и даже прошлых мест работы или старых проектов. Появится ностальгия, приятные воспоминания и даже зародится мысль: возобновить то, что давно казалось задвинутым на самую дальнюю полку жизни. Финансовый вопрос у Раков будет словно рог изобилия, весь 2023 год проблем с деньгами точно не предвидится.

ЛЬВЫ

У Львов наступающий год обещает быть очень неоднозначным. Ориентированные на карьеру и профессиональную деятельность Львы преодолеют очередную ступеньку и столкнутся либо со сменой коллектива, либо со сменой партнёрских отношений. В любом случае, финансовая ситуация напрямую будет зависеть от людей, которые будут находиться рядом. Некоторые Львы в 2023 году задумаются об отъезде с привычного места жительства. Возможно даже в другую страну!

ДЕВЫ

Многие Девы будут настроены весьма решительно, пойдут на крупные перемены, отважатся повысить планку своего авторитета. В большинстве случаев это будет правильно, поскольку положение, в котором вы окажетесь, подарит благоприятные возможности для реализации своих способностей! Пользуйтесь любыми шансами, чтобы показать себя во всей красе и сформировать мощный задел на будущее. Результаты предпринятых шагов ради изменения своего положения очень скоро станут заметны. Любое самое трудное дело окажется по плечу, недостатка сил для его осуществления вы не ощутите. Но, при этом, будьте внимательны к своему здоровью!

ВЕСЫ

Весам год принесет вдохновляющие перспективы, увлекательные идеи или предложения, которые будут восприняты с большим энтузиазмом. Возможность проверить свои силы, получить необычные переживания будут постоянно сопровождать Весов на протяжении всего года. Пользуйтесь возможностями, пробуйте на вкус новые форматы жизни и работы.

СКОРПИОНЫ

В центре 2023 года для скорпионов будет формула «Вижу цель - не вижу препятствий!». Максимальный результат принесут действия, которые совершаются самостоятельно, не смотря на трудности которые нужно преодолеть на пути к цели. Ставьте цели, стройте планы, бойтесь, но делайте и тогда в конце маршрута вас обязательно будет ждать хороший бонус.

СТРЕЛЬЦЫ

Личная жизнь Стрельцов станет плавной, стабильной и предсказуемой. Год принесет целую полосу удач связанную с семьей, недвижимость, отношениями и детьми. Стрельцы имеют все шансы раствориться в гнездовании, вопросах касающихся улучшения здоровья, образа жизни и уюта. Весь год для вас будет подходящим временем для важных приобретений и гармонизации отношений внутри семьи.

КОЗЕРОГИ

Козероги будут деловиты и дисциплинированны во всех своих жизненных проявлениях. Более того, внутри возникнет жгучее желание громко заявить о себе посредством своей деятельности! Некоторым представителям знака потребуется социальное доказательство, поэтому соцсети станут вашим рупором. Сделайте на них ставку и активно развивайте, это и станет для вас той самой возможностью заявить о себе миру. Кроме того, год принесет много путешествий, поездок и новых впечатлений.

ВОДОЛЕИ

Новые выгодные проекты или карьерные перспективы дадут возможность существенно улучшить свое материальное положение, а острое желание финансовой независимости вспыхнет и послужит толчком для радикальных действий. Водолеям рекомендуется усовершенствовать свою финансовую структуру, потому что именно она даст возможность жить в будущем припеваючи. Позаботьтесь об этом в этом году и совсем скоро вы сможете почувствовать на жизни результат своих трудов.

РЫБЫ

В 2023 году у Рыб будет больше свободы манёвра, а препятствия, которые ранее досаждали, окажутся легко преодолимыми. Во всех сферах жизни будет наблюдаться стремительный подъем и трансформации. Большие перемены внесут свой вклад в жизнь каждого представителя знака и подарят рыбам новый жизненный опыт, который навсегда изменит их. Погоня за счастьем и успехом увенчается успехом в тот момент, когда рыбы займутся своим внутренним состоянием, начнут инвестировать в себя и делать акцент на себе любимом по полной программе.

Для каждого представителя знака наступающий год принесет что-то свое, уникальное и непохожее. Главное не забывать верить в лучшее! Желаю вам только приятных событий и незабываемых впечатлений в 2023 году! С наступающим Новым годом!

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