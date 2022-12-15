Вспоминаем ковид: как обезопасить себя в период пандемии гриппа и ОРВИ

Обрабатывать руки антисептиком нужно 20-30 секунд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОВРИ. С каждым днем заболевших становится все больше. И даже заветная прививка не всегда помогает. Врачи детской городской больницы №1 просят жителей соблюдать меры безопасности и внимательнее относиться к своему здоровью.

Не трогайте руками лицо. За час человек трогает свое лицо около 25 раз. Представляете, сколько бактерий накапливается там за день! Почти в половине случаев вирус передается именно так – через глаза, рот и нос.

Тщательно мойте руки. Этот «детский» совет – самая простая и эффективная профилактика гриппа и ОРВИ. Руки надо мыть часто, тщательно и на протяжении 40−60 секунд.

Используйте антисептики. Мыть руки каждые пять минут – вредно. Зато можно пользоваться антисептиками. Только не забывайте, что руки нужно обрабатывать 20−30 секунд.

Чихайте в локоть! Кашлять и чихать нужно в салфетку. Ее нужно сразу же выбросить в мусор. Если салфетки под рукой нет, чихайте в сгиб локтя.

− Многие люди прикрывают рот и нос во время кашля и чихания ладонями – это неправильно и достаточно опасно. Вирус попадает на руки, которыми человек впоследствии прикасается к различным предметам, − рассказали в больнице.

Носите маску. Тут тоже важно соблюдать некоторые правила. Она должна плотно прилегать к лицу, без зазоров. А менять ее нужно каждые два-три часа.

Проветривайте. В закрытых помещениях время от времени открывайте окна. Приток свежего воздуха снижает вирусную нагрузку.

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