«К Олимпиаде готовимся»: министр физкультуры и спорта Челябинской области Александр Гриб рассказал о спортивных планах региона

Александр Гриб подвел спортивные итоги года и рассказал о планах в эфире радио "Комсомолькая правда". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начало 2022 года потрясло всех спортсменов. Отмена Паралимпийских игр для России, свертывание мировых чемпионатов. К концу года от этого остались только воспоминания. Какой настрой у южноуральских спортсменов, и какие планы у региона на строительство новых площадок для занятий? Спортивные итоги года с министром физкультуры и спорта Челябинской области Александром Грибом подвели в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM).

ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ НА РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

— Александр Андреевич, только что завершился «Матч Звезд КХЛ» — одно из самых ярких финальных событий года. Какие впечатления остались у вас?

— Мне кажется, он прошел на очень достойном уровне. Мероприятие понравилось зрителям, гостям, представителям Континентальной хоккейной лиги, президент лиги Алексей Алексеевич Морозов. Все были в восторге от мероприятия.

— Это был спортивный праздник, но в этом году было довольно много у нас чисто спортивных соревнований важных для региона. Давайте их вспомним.

— Вспоминается в первую очередь Олимпиада, на которой приняли участие спортсмены Челябинской области. Это уже значит, что в регионе есть спортсмены весьма незаурядные, с талантом, Даже принять участие в Олимпиаде — крайне почетно. Наши хоккеисты в составе сборной страны попали в призеры. Не так гладко уже прошли Паралимпийские игры, когда наши спортсмены приехали в Пекин, уже заселились в гостиницу, и в этот момент им объявили, что они отстранены от участия, и они были вынуждены вернуться. Если говорить про область, в феврале должен был пройти Кубок мира по фристайлу, в последний момент иностранные спортсмены снялись и уехали. Но дальше мы уже перешли в нормальный рабочий режим. Перестали уже обращать на это внимание, приняли как данность. После этого внутриобластные мероприятия прошли на очень высоком уровне. Это Парижский полумарафон, который в августе собрал больше 2 тысяч человек. Был яркий массовый старт.

Челябинской область продолжит строить новые спортивные объекты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В этом году Парижский марафон стал всероссийским.

— Были гости из Казахстана, Башкирии, Татарстана, Самарской области. Были также хорошие призы от спонсоров.

Прошла Спартакиада сильнейших по легкой атлетике на очень высоком уровне. Наши спортсмены завоевали пятое командное место, принесли шесть медалей. Это неплохие результаты. Оно было значимым, особенно в свете того, что участие в международных соревнованиях отменилось. Это мероприятие было призвано как раз таки заменить международные старты, собрать самых сильных со всей страны. Думаю, нам это удалось.

— Да, во время открытия стеной лил дождь.

— Получилось очень красиво. Хорошо была организована трансляция, спасибо «Матч ТВ», Министерство спорта поблагодарило Алексея Леонидовича за проведение на высоком уровне этого мероприятия.

Из крупных мероприятий был турнир по дзюдо рамках Russian judo Tour Russian, посвященный памяти Григория Веричева. Он уже был международном, так как собрались спортсмены из стран ближнего зарубежья, Израиля. Наша команда тоже достаточно неплохо выступила: и девочки, и мужчины завоевали золотые и серебряные медали.

К ОЛИМПИАДЕ ГОТОВИМСЯ

— Сейчас идут разговоры о том, чтобы допустить Россию на Олимпиаду под нейтральным флагом. Готовимся ли мы к Олимпийским играм?

— Насколько это будет все реализовано, пока непонятно. Но мы готовимся, потому что отбор на Олимпиаду — это не одномоментный процесс. Во многих видах спорта — это набор рейтинговых очков. Если нас допустят, допустим, за 3 месяца до проведения Олимпиады, то мы можем оказаться в такой ситуации, когда формально допущены к участию, но фактически принять участие не сможем, потому что не набраны рейтинговые очки. Поэтому мы работаем над этим.

БОЛЬШЕ ЛЬДА

— Важная часть развития профессионально спорта — это инфраструктура, которая создается в Челябинской области. Строится несколько крупных спортивных объектов. Недавно губернатор Алексей Текслер посетил региональный центр Олимпийская подготовки по хоккею и тренировочный, каток который возле арены «Трактор». Какие объекты мы завершаем в этом году?

— Благодаря губернатору Алексею Текслеру работа по спортивной инфраструктуре приобрела системный характер. С 2019 года у нас построен или капитально реконструирован 51 объект. Такого не было до этого в принципе никогда. В этом году сданы 10 крупных объектов. Самые большие — физкультурно-оздоровительный комплекс для пятиборья «Рифей». Он включает бассейн, стадион и игровой зал. Отличнейший стадион появился в Долгодеревенском, так сейчас строится физкультурно-оздоровительный комплекс, где также будет игровой зал. У нас появился ФОК в Копейске. Со дня на день мы получим в распоряжение спортсменов Академию по хоккею, это Региональный центр олимпийской подготовки хоккеистов на Макеева. Это современное здание с двумя ледовыми площадками, гостиницей, тренажерными и игровыми залами. У нас построен тренировочный каток «Трактор» — также современный объект с 9 раздевалками, тренажерным залом, где будут заниматься и частные с хоккейной школы, и муниципальные.

Губернатор Алексей Тексдер встретился на новом льду с будущим ХК "Трактор". Фото: пресс-служба губернатора.

— Слышу такое мнение, что это очередной каток. Какое действительно значение новые хоккейные объекты имеют для спортсменов?

— У нас острейшая нехватка льда, несмотря на то, что у нас есть ледовые коробки в городе. Не только для хоккеистов, но и для фигуристов. Эти новые объекты позволят нам разгрузить дворец спорта «Юность». Оттуда часть хоккеистов, в том числе команда «Белая медведица», переместятся во вновь построенный тренировочный каток «Трактор». А освободившийся каток уже может быть использован фигуристами. Мы надеемся, что у нас вместе с этим вырастут результаты не только в хоккее, но и фигурном катании.

НАДЕЖДЫ НА ФУТБОЛ

— Выходит на новый уровень, этого долго ждали и болельщики, и родители, футбол — один из самых доступных и популярных видов спорта. Какие планы у региона на развитие футбола?

— Мы хотели бы видеть мощную серьезную футбольную команду, которая бы показала достойный результат. Безусловно, для этого нужна инфраструктура. Именно поэтому по инициативе губернатора будет построен крытый футбольный манеж «Арена Челябинск», который вместит в себе полноразмерное футбольное поле, легкоатлетические дорожки, трибуны для зрителей на 3,5 тысячи мест. Этот объект позволит тренироваться круглый год и нашему футбольному клубу «Челябинск», и спортивным школам по футболу. Тем более, что сейчас мы упорно работаем над тем, чтобы получить лицензию Российского футбольного союза для нашей областной спортивной школы по футболу, чтобы школа получила статус регионального центра подготовки футболистов. Это будет не просто бумажка или очередное свидетельство. Лицензия позволит нам завести тренировочные методики, которые используют Российский футбольный союз, позволит обеспечить повышение квалификации тренеров. В этом году мы плотно начали работать с РФС, и мы уже видим результат этой работы. Наши дебютанты, юношеская команда футбольной школы заняла второе место в Сибирской лиге. Это отличный результат с учетом дебюта. В следующем году у нас еще одна команда одного возраста добавится. Поэтому цели развития футбола у нас стоят прямо серьезные.

— «Арена-Челябинск» — достаточно масштабный объект на Университетской набережной, который еще и для легкой атлетики будет иметь большое значение.

— Там будут расположены восемь полноценных 400-метровых беговых дорожек, расположены секторы для прыжков в длину и в высоту, также там будет возможность для метания ядра, проектировщики изучают возможность для организации тренировочного сектора для метания копья. Легкоатлеты получат круглогодичную полноценную тренировочную базу, что тоже позволят повысить свой результат.

— Знаю, что строители уже поставили там забор, министерство подписало соглашение с УГМК, который инвестирует в этот объект. Когда начнется и закончится строительство?

— УГМК приступила к проектированию этого объекта. Мы рассчитываем, что весной начнется строительство, и через 3 года мы получим в эксплуатацию новый современный объект.

КОГДА ОТКРОЕТСЯ «СТРОИТЕЛЬ»

— Множество объектов у нас построено или строится. А чего еще у нас не хватает в регионе?

— Не хватает многого. С одной стороны это негативный факт, с другой стороны это говорит о том, что люди проявляют интерес к занятиям спортом. Существующие объекты загружены, и именно это и вызывает нехватку.

— Во время прямой линии губернатора также был вопрос от жителя Уйского района по поводу бассейна. Это тоже говорит об актуальности темы, в том числе на селе.

— Тема безусловно актуальная. Плавание достаточно хорошо позволяет развивать физическую активность. Не хватает спортивных залов игровых, не хватает льда, не смотря на то, что активно строим ледовые площадки. Именно поэтому губернатором области Алексеем Текслером принято решение по строительству, в следующем году мы начинаем 8 новых объектов. Это физкультурно-оздоровительный комплекс Катав-Ивановске, который будет включать себя игровой зал и бассейн, в Усть-Катаве начато строительство ледовой арены, в Троицке начнется строительство оздоровительного комплекса с игровым залом.

— Слушатели интересуются, когда откроют новый бассейн в «Строителе» в Челябинске?

— Бассейн «Строитель» фактически готов. Там завершаются пуско-наладочные работы. Мы рассчитываем, что до конца года у нас все разрешительные документы будут подписаны, и с 9 января начнет работать новый бассейн.

— Какие он возможности открывает?

— Этот бассейн нам позволит наконец-то впервые в Челябинске принять Чемпионат России по плаванью. Несмотря на то, что у нас есть хороший пятидесятиметровый бассейн в «Строителе», обязательном условием проведения крупных мероприятий является наличие еще одной ванны, которая позволяет разминаться перед основными стартами. В целом, увеличение количества дорожек и количества воды — это понятно.

— Зимой особую актуальность приобретает обновление лыжных баз. Это также традиционно семейный и массовый вид спорта. Что сделано в этом направлении? Знаю, что в этом году открыли лыжную базу в Полетаево.

— База в Полетаево была открыта в 2020 году. В этом году она была полностью укомплектована. Для прокладки полноценной хорошей качественной лыжни необходим ратрак. Губернатор Челябинской области его спортивной школе, которая эксплуатируют лыжную базу в Полетаево. Сейчас на трассе могут одновременно тренироваться до 250 спортсменов, в целом вместимость в период соревнований — до 400 человек. Введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса в экологическом парке Магнитогорска, в районе Карпова пруда в Челябинске строится трасса. Там будут 2.5 км освещенной современной трассы, в следующем году будет вторая очередь строительства этого объекта. Надеемся закрыть потребности такого рода объектов по крайней мере в Челябинске.

Алексей Текслер передал школе в Полетаево, которого не хватало для полноценной подготовки лыжных трасс. Фото: пресс-служба губернатора.

БЮДЖЕТ РАСТЕТ

— Сейчас обсуждается областной бюджет на 2023 год. Как будет финансироваться спорт? Какие основные статьи и интересные проекты туда заложены?

— Тот масштабной массовый ввод спортивных объектов, который была осуществлен, он не может не сопровождаться соответствующим увеличением финансирования на содержание этих объектов. Раз комплекс построен, надо платить коммуналку, поддерживать его в надлежащем состоянии, там появляются рабочие места, тренеры, которым нужно платить зарплату. Это влечет за собой увеличение объемов финансирования. Бюджет спорта на следующий год на 30% больше, чем в предыдущем году. Это связано также тем, что мы наращиваем темпы по реконструкции имеющейся инфраструктуры, которая уже заметно обветшала с советских времен. Если у нас, например, в 2022 году в первоначальном бюджете было предусмотрено 192 млн рублей для ремонта и реконструкции объектов спорта, то в 2023 году объем средств вырастет на 80%.

У нас появляются новые проекты, такие как «Плавание для всех». Это проект, реализуемый по Указам президента, и мы рассчитываем в рамках этого проекта в следующем году обучить плаванию не менее 6 тысяч первоклассников, для чего выводим новые ставки тренеров, которые будут этим заниматься.

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