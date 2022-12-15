Бойцу MMA из Челябинска дали 5 лет колонии за изнасилование девушки в надземном переходе

Максим Новоселов выступал в турнирах по смешанным единоборствам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уроженец Челябинска, боец смешанных единоборств Максим Новоселов получил пять лет колонии строгого режима за изнасилование 18-летней девушки. Приговор вынес Тушинский районный суд Москвы в четверг, 15 декабря. Сам осужденный виновным себя не признал. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 27 марта в Москве. Новоселов познакомился с девушкой в одном из баров. В ходе общения он предложил отвезти ее домой и усадил в автомобиль. По пути девушка поняла, что ее везут совсем не туда, и потребовала высадить себя.

Пострадавшая вышла из машины и направилась к остановке, чтобы оттуда вызвать такси. Но Новоселов догнал ее, схватил за руку и потащил в крытый надземный переход. Там он ее сильно толкнул, в результате чего жертва стукнулась о бетонную стену. После этого осужденный ударил девушку кулаком в живот. Жертва присела от боли, а Новоселов, используя свое физическое превосходство, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Девушка просила остановиться. Однако осужденный потребовал у нее снять джинсы и нижнее белье, после чего изнасиловал свою жертву.

Напомним, Максиму Новоселову 48 лет. Он уже дважды был судим: за убийство и за покровительство наркобизнеса. Еще в тюрьме боец получил известность: он привлек других заключенных к занятию спортом, ролик об этом показали на телевидении.

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