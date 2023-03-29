«Кумыс и саженцы Кунашака – в горнозаводскую зону»: фермер Даян Иштимиров договорился с предприятиями региона о сотрудничестве

Даян Иштимиров (в центре) на форуме промышленников в Каслях.

Казалось бы, что может быть общего у промышленных предприятий Челябинской области и сельхозпроизводителя из Кунашакского района? Но точек соприкосновения нашлось много. 23 марта фермер Даян Иштимиров побывал на форуме в городе Касли. Как все прошло и о чем удалось договориться – читайте в нашем материале.

САНКЦИИ ДАЛИ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС

Форум в городе Касли, организованный при поддержке Челябинского филиала «Комсомольской правды», собрал на одной площадке директоров промышленных предприятий и глав муниципалитетов горнозаводской зоны Южного Урала - Златоуста, Озерска, Снежинска, Сима, Каслей и др. Представители 17 делегаций из разных городов представили продукцию своих предприятий, познакомились лично и провели деловые переговоры.

Фермер был единственным представителем сельхозотрасли на мероприятии.

— Признаться, был приятно удивлен, что рейтинг и потенциал развития моего хозяйства стали поводом для приглашения на совещание ведущих промышленников северной зоны Челябинской области, — рассказал предприниматель из Кунашакского района Даян Иштимиров. — Я оказался единственным представителем и докладчиком по теме развития сельхозпроизводства. В своем выступлении на форуме озвучил известную поговорку: «Нет худа без добра». Худо, что страну обложили санкциями, но эти санкции дали мощный импульс процессу импортозамещения во всех сферах экономики, чтобы в своей стране развивалось свое. А это - доброе дело! Вот и я стараюсь развивать российскую продукцию на родной земле.

КОНТАКТ НАЛАЖЕН

В своем докладе Даян Иштимиров рассказал о конеферме, лечебном кумысе, питомнике саженцев хвойных деревьев для восстановления вырубленных лесов, о возможностях отдыха и лечения экологически чистыми продуктами, произведенными в Кунашакском районе.

— Я предложил коллегам-промышленникам деловое сотрудничество в сфере торговли, общепита, ресторанного бизнеса, в сфере лесного хозяйства, туризма и спортивно-зрелищных проектов. Так, с главой города Касли договорились о совместной работе по озеленению территории муниципалитета. Состоялись конкретные переговоры с крупным предпринимателем из Озерска в рамках совместного развития туризма и отдыха, — рассказал Даян Иштимиров, добавляя, что со многими удалось обменяться контактами с прицелом на дальнейшее деловое сотрудничество.

Предприниматель рассказал о кумысолечении и отдыхе в Кунашакском районе.

Участники форума отметили, что Кунашакский район представлен очень достойно.

— Конечно, я рад, что могу привносить плюсы не только в развитие нашего района, но и служить доброму имиджу родного края. Кстати, кафе «Кочевник» на главной автомагистрали из Челябинска в Екатеринбург, оказывается, уже известная и добрая визитная карточка нашего района, — говорит Даян Иштимиров, уточняя, что такие форумы полезны любому бизнесу.

После форума предприниматели побывали с экскурсиями на заводах Каслей.

— То, что увидел, не только впечатляет, но и убеждает, что промышленностью области взят твердый курс на дальнейшее развитие собственного имеющегося потенциала. Промышленность и сельское хозяйство должны быть взаимосвязанными сферами, вместе работающими на развитие экономики и благо людей, — рассказывает Даян Иштимиров. — Недавно узнал, что в 2023 году Челябинская область из числа дотационных регионов перешла в категорию регионов-доноров, то есть сейчас Южный Урал достиг статуса бюджетообразующего региона страны. Давайте и мы, все вместе, будем хорошо работать, чтобы постепенно «вытаскивать» свой родной Кунашакский район из глубокой дотационной ямы. Это, конечно, долгое и нелегкое дело. Так ведь под лежачий камень вода не течет.

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