Были без сознания: в Челябинской области полицейский спас из горящего общежития четырех человек

Женщина увидела пожар и прибежала за помощью в полицию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области полицейский спас из горящего здания трех женщин и мужчину.

Пожар случился в городе Сим. Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Александр Галкин совсем не ожидал, что окажется в горящем доме, когда пришел на работу. Занимаясь обычными делами в здании полиции, он услышал доносящиеся с улицы крики. Встревоженный майор метнулся на улицу — проверить, что стряслось. К нему подбежала перепуганная женщина. Она рассказала, что живет в общежитии, где в одной из комнат только что начался пожар.

Александр Галкин вызвал пожарных, а сам вместе с женщиной побежал на место происшествия. Горела комната на втором этаже. В окне проглядывали языки пламени, валил дым. Полицейский рискнул заглянуть в общежитие. Помещения к этому моменту уже заволокло едким дымом.

В горящей комнате на полу лежали мужчина и женщина. Оба были без сознания. За полицейским в дом зашла сообщившая о пожаре горожанка. От дыма и переживаний ей тоже резко стало плохо.

Александр Галкин вытащил всех троих пострадавших на улицу. После этого он снова вернулся в здание и эвакуировал жительницу соседней комнаты — женщине самой не удавалось выбраться на улицу.

Вскоре приехали пожарные. Они потушили пламя и установили предварительную причину ЧП — неосторожное обращение с огнем.

— Помощь эвакуированным гражданам оказали медики. В настоящее время жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в Челябинской области инспекторы ДПС вывели из горящего дома супругов и 89-летнюю бабушку.

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