Олег Митяев: песни, которые прославили барда из Челябинской области

Песни челябинского барда поют во всем мире. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас Олег Митяев — народный артист России. У жителей Челябинской области его имя больше ассоциируется с Ильменским фестивалем, который много лет поддерживает его благотворительный фонд. Собрали биографию автора песни «Изгиб гитары желтой» и выяснили, как он ее написал.

Биография Олега Митяева

Олег Митяев родился в Челябинске 19 февраля 1956 года. Его отец работал на трубопрокатном заводе, а мать занималась домашним хозяйством. Олег – второй сын, старшего зовут Вячеслав.

В детстве сменил три школы: 59-ю, 55-ю и 68-ю. Сам артист вспоминал, что учился плохо вплоть до 8 класса: только тогда он начал получать тройки и даже четверки. Так что самой большой радостью для него были перемены и каникулы.

Олег Митяев не планировал становиться артистом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Митяев не мечтал стать артистом, так что выбор дальнейшего образования был случайным:

— Из-за любви к песне «Марш монтажников» я в 15 лет поступил и случайно окончил монтажный техникум в родном Челябинске, — рассказывал Олег. — Я тогда подумал: «Вот это работа! Вот это жизнь!». Но потом, когда столкнулся с сопроматом, с другими точными науками, загрустил. Ходил на занятия, получая какие-то оценки, очень четко при этом понимая, что все это не мое...

В это же время Митяев увлекся плаванием: получил первый разряд. Но сразу же после техникума его ждала армия.

— Служить мне выпало в трудном месте, в Москве. Я охранял адмирала флота Советского Союза, был матросом, носил морскую форму. Два года службы пролетели впустую. Я ведь тогда не знал, что буду писать песни, иначе во время службы уже стал бы что-нибудь сочинять.

После армии будущий артист, все еще любящий плавание, пошел учиться на тренера в Челябинский институт физкультуры. Именно там он начал писать первые стихи. Этот вуз, к своему удивлению, Олег Митяев окончил с отличием.

— При этом я не так уж блистал знаниями, сколько играл образ знающего человека. Тогда и подумал: «А не актерская ли профессия мне уготована?». Практически все знакомые тогда утверждали, что я учусь не там где надо... Участие в конкурсах художественной самодеятельности и страсть к лицедейству привели меня в театральный институт (ГИТИС), который в 1992-м году я, как ни странно, тоже окончил. И ни одно из полученных образований до сих пор не пригодилось, так как с 1980 года я сочиняю песни и пою их, где попросят, — рассказывал Олег Митяев.

До того, как стать артистом, Олег Митяев пробовал себя в разных амплуа: во время учебы работал монтажником, художником и даже дворником! Преподавал в институте, заведовал клубом в пансионате, пел в ансамбле торгового центра, пока в 1985 году его не пригласили в Челябинскую филармонию.

«Как здорово»

Песня, припев которой заканчивается строчкой «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», считается гимном бардовского движения. Ее исполняют у костра, поют на слетах и вообще любят во всем мире. А ведь это — первая песня артиста.

— Как-то весной на лекции по плаванию я написал песню, в которой были строчки «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...», — вспоминал Олег Митяев.

Через 4 месяца после ее первого исполнения песня всем так понравилась, что ее начали петь в разных уголках страны.

— Я не верил в это, и, конечно, не было пределов моей гордости, когда в 1980-м году я слушал ее у нас в Челябинске в исполнении трио имени Валерия Грушина из Самары. Потом я случайно услышал, как ее пели стройотрядовцы на нашем вокзале. Я стоял рядом, а они не знали, что случайный слушатель — ее автор. Даже трудно передать, что я тогда пережил...

К тому, что его песни перепевают и переписывают, Олег относится нормально. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На песню написано много пародий, другими авторами дописаны куплеты. В разных городах и в разные годы эту песню переделывают по-своему. Трио «Меридиан» во фразе «Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись!» заменили «бродягу» на «дружище». А когда текст появился в нашей газете «Комсомольская правда», «дружища» и «бродяги» не было. Строчка звучала так: «Ты что грустишь, товарищ!».

Мы не зря отметили, что эту песню любят во всем мире. Когда Митяев летал в Тель-Авив (Израиль), люди в аэропорту сказали, что поют ее каждый день возле синагоги. Мало того, слова перевели на иврит.

И теперь каждый концерт Митяева завершается вот этой песней. Правда, как он признался, она подходит не везде. Однажды пел ее в женской колонии под Миассом, и смутился, когда озвучит знаменитую строчку.

«Соседка»

Наверное, вторая по популярности песня – про «Соседку». Ее Олег Митяев написал в 30 лет. С ней артист гастролировал по разным странам. Говорит, иностранцы воспринимают ее по-разному.

— Например, немцы не могли понять песню про ненаточенные ножи. Для русского слушателя ясно: у женщины не наточены ножи, значит, в доме нет мужчины. А немцы меня спрашивают: «Есть же электрическая точилка, можно купить. Почему же эта женщина так страдает? Давайте мы купим ей». А во Франции ошибочно перевели слово «соседка» как «ночной медведь». И французы так серьезно песню воспринимали: Россия, метель, медведь...

Большую популярность песня получила благодаря каверу Михаила Шуфутинского. Он познакомился с Митяевым в 90-е, а через три года перепел композицию, изменив в нем пару строк.

— Вы знаете, я всегда с удовольствием, кто бы ни пел и как бы ни пел, я всегда с восторгом и с большим интересом к этому отношусь. Поэтому пойте на здоровье, — высказался по этому поводу Олег Митяев во время интервью.

Известные песни Олега Митяева

В числе всенародно известных песен Олега Митяева «Француженка», «Давай с тобой поговорим», «Сестра милосердия», «В осеннем парке», «Авиатор», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь, люди! Скоро лето!», «Лето — это маленькая жизнь». Эти композиции поют везде.

Алексей Микушин (корреспондент КП-Челябинск) помнит Митяева еще с тренировок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В середине 80-х я часто бывал в компании с Митяевым. Так получилось, что мой тренер по спортивному ориентированию Петр Старцев в то время пел в дуэте Олегом Митяевым. Петр Николаевич часто вывозил нас на тренировочные сборы, многодневные соревнования. Помню, во время поездок часто на одном плече нес рюкзак, на другом — гитару в черном чехле, — вспоминает корреспондент «Комсомольской правды» в Челябинске Алексей Микушин. — Разумеется, не обходилось и без Олега Григорьевича. Митяев часто приезжал к нам в гости. По вечерам они собирали нас в одной из комнат или, если жили в палатках, у костра, брали гитары и начинался небольшой концертик: «Изгиб гитары желтой», «Таганай», «Аксинья», «В осеннем парке»… На соревнованиях после церемоний закрытия и награждения Митяев и Старцев тоже устраивали концерты. Вместе динамиков и усилителя, помню, использовали радиолу. Так что все его песни я выучил, как говорится, от первоисточника.

С нулевых по инициативе Митяева создали благотворительный фонд, который поддерживает проекты в области культуры. В их числе Ильменский фестиваль, народная премия «Светлое прошлое» и детский авторский фестиваль бардовской песни «Слушай и скажи».

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