«Колибри» — частный детский сад с лицензией на северо-западе в 5 минутах от центра города

Фото: "Колибри"

Выбор детского сада — это сложный и важный процесс, требующий серьезного вовлечения со стороны родителей. Многие подходят к выбору основательно и заблаговременно, чтобы была возможность принять правильное решение и не ошибиться. Кто-то начинает с опросов знакомых, поиска рекомендаций в интернете, отзывов. Но если изначально четко не определиться с тем, какой именно садик подходит вашему ребенку, выбор может сильно затянуться, а результат — разочаровать.

Фото: "Колибри"

Так как же правильно выбрать детский сад? С этим вопросом мы обратились к руководителю частного детского сада «Колибри» Юлии Майбородиной, которая поделилась своим опытом и некоторыми моментами, которые будут полезны родителям, выбирающим садик для своего малыша:

— Вне зависимости от того, выбирается частный детский сад или государственный, чаще всего родители начинают подбирать его по принципу близости к дому. Данный аспект является одним из актуальных, но далеко не самым главным. Ведь может случиться так, что все близлежащие сады не соответствуют вашим критериям. На какие именно критерии стоит опираться, чтобы выбрать действительно самый лучший садик?

ТЕРРИТОРИЯ

Это один из важных критериев, на которые стоит обратить внимание. Есть сады с собственной прилегающей территорией, где дети гуляют на огороженных площадках. В этом случае безопасность детских прогулок обеспечивается на высоком уровне: никаких проезжающих мимо автомобилей, нет возможности ребенку самостоятельно уйти с площадки, отсутствие посторонних людей и домашних животных, прогуливающихся на площадке. Если детский сад не имеет своей территории, то ребенок, вероятнее всего, будет гулять на детской площадке ближайшего жилого дома, а у этого есть свои нюансы.

ПЕРСОНАЛ

Немаловажный аспект – это сотрудники, которые будут непосредственно работать с ребенком, и здесь важны несколько моментов: есть ли у воспитателя и педагогов соответствующая квалификация (педагогическое образование является обязательным для этой категории сотрудников), опыт, как персонал выстраивает общение с детьми. Последний момент довольно важный, и чтобы понять, как строится общение с детьми в конкретном саду, лучше всего прийти на знакомство в детский сад вместе с ребенком.

Фото: "Колибри"

Понаблюдайте, пытаются ли сотрудники детского сада взаимодействовать с малышом или игнорируют его и общаются только с вами. Положительным маркером будет, если сотрудники начнут разговаривать с ребенком и найдут подход к нему буквально в первые минуты.

ПРОГРАММА

Детский сад – это не только место, где ребенок может проводить время со сверстниками под присмотром воспитателя, но, в первую очередь, образовательное учреждение. Образование строится на основе программы, в которую включены разнообразные занятия. Чем шире разнообразие этих занятий, чем больше педагогов вовлечены в процесс обучения и чем разнообразнее материалы, с помощью которых ведется образовательный процесс, тем эффективнее будет проходить обучение.

Фото: "Колибри"

Во время визита в детский сад внимательно изучите расписание занятий. Если сад предлагает широкий выбор разнообразных занятий, вам не придется тратить ваше время и силы на поездки по дополнительным секциям и развивающим клубам.

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

Есть ли у детского сада собственная кухня? Если да, то кто готовит для ребят: повар или няня, которая присматривает за детьми? Сколько раз в день питаются малыши? Где покупаются продукты и как составляется меню? Учитываются ли индивидуальные особенности питания детей?

Вопросы питания, как и вопросы здоровья, невероятно важны и при этом тесно связаны, особенно, если ваш малыш нуждается в отдельном меню.

Фото: "Колибри"

Вопросами здоровья в детском саду должен заниматься штатный медик, он следит за самочувствием детей, контролирует вопросы питания, чистоты и порядка в группах, режимов проветривания и многое другое. Уточните при первом знакомстве с садом, есть ли штатная медицинская сестра, а если ее нет, то кто и как следит за здоровьем ребят.

Фото: "Колибри"

Сложно перечислить все аспекты, которые могут быть значимыми в момент выбора, они затрагивают вопросы и безопасности, и психологического комфорта, и физического комфорта ребенка, и качества обратной связи родителям от сотрудников детского сада и многое другое.

— Для родителей, которые приходят к нам на экскурсию, мы предлагаем чек-лист с перечнем важных моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе садика, – объясняет руководитель частного детского сада «Колибри» Юлич Майбородина. —Опираясь на чек-лист, родители могут проанализировать и взвесить все за и против в отношении каждого из рассматриваемых садов. Ну, и конечно, очень подробно знакомим с нашим детским садом.

Выбирая детский сад, взвесьте все за и против основательно. Осознанный выбор садика может стать успешной инвестицией в развитие вашего ребенка и надежным фундаментом в образовании малыша.

Если вы планируете, что ваш ребенок будет ходить в детский сад с 1 сентября текущего года, необходимо заранее выбрать подходящее дошкольное учреждение и подать документы в период с 1 февраля по 31 мая.

"Социальный навигатор" подготовил ряд общих советов, которые могут упростить родителям выбор организации дошкольного образования.

Фото: "Колибри"

На данный момент в больших городах ситуация сложилась таким образом, что выбор дошкольного образования напрямую влияет на школу, где окажется ребёнок и будет продолжать обучение. Это связано, в первую очередь, с тем, что многие детские сады закреплены за школой. Задуматься об этом стоит уже сейчас, ведь чем ближе к возрасту, когда ребёнок должен идти в первый класс, тем сложнее найти подходящий вариант.

Выбор подходящего детского сада – задача, требующая серьезного вовлечения со стороны родителей, решить ее дистанционно не получится. Выделите время, чтобы сходить в выбранные сады, причем в разгар рабочего дня. Так вы сможете не просто поговорить с заведующей, менеджером или административным персоналом, но и увидеть детей и преподавателей, посмотреть, как они общаются и взаимодействуют, что происходит на занятиях или в игровое время. На основании такого посещения вы сможете понять, как устроена жизнь в детском саду, насколько профессионален персонал, как себя чувствуют юные ученики.

В этой статье приведем 9 важных аспектов, на которые необходимо обратить особое внимание при посещении выбранного дошкольного учебного заведения.

1. Персонал

В детский сад лучше всего прийти вместе с ребенком. Вы сразу сможете оценить действия сотрудников: пытаются ли они взаимодействовать с малышом или игнорируют его и общаются только с вами? В хорошем саду с ребенком обязательно будут разговаривать, к нему найдут подход буквально в первые минуты.

Если вам удастся понаблюдать за тем, как проходят занятия, оцените, держит ли педагог внимание группы. Хороший преподаватель умеет заинтересовать, чувствует, в какой момент его подопечные устали и им нужно размяться, регулярно меняет вид деятельности – ведь урок должен быть динамичным и разнообразным. В игровое время педагог должен быть вовлечен в общение и игры с детьми, а не сидеть на стуле, стоять в стороне или отвлекаться на телефон.

Весь персонал детского сада должен общаться с детьми уважительно. Окрики, повышение голоса, дергание за руки недопустимы.

2. Атмосфера в детском саду

Чтобы понять атмосферу, достаточно просто посмотреть на поведение детей. В дружелюбной и комфортной среде ученики ведут себя уверено, открыто общаются, не боятся посетителей. Например, если вы заглядываете в кабинет, где проходит занятие, дети могут повернуться, сказать: «Здравствуйте!», и вернуться к своим делам. В свободное время они знакомятся с гостями, задают вопросы, проявляют любопытство. Если вы видите искренние улыбки на лицах и встречающего вас человека, и преподавателей, и детей, – это первый признак того, что этому детскому саду можно доверять.

3. Контроль и дисциплина

Дисциплина – очень важный элемент безопасности. Понаблюдав за жизнью сада, как правило, можно понять, до какой степени сотрудники контролируют происходящее.

Детям следует реагировать на преподавателя, выполнять его просьбы, корректно вести себя по отношению друг к другу. Например, если преподаватель сказал: «Давайте поздороваемся», – все должны повернуться и поздороваться, а не продолжать заниматься своими делами.

Дети не могут быть предоставлены сами себе, иначе они будут копировать друг у друга нежелательные модели поведения. Это достаточно частая проблема в детских садах с большими группами: когда на 30 детей приходится один воспитатель, отследить все негативные ситуации физически невозможно. Именно поэтому мы ограничиваем численность групп 15 учениками и с детьми работают сразу два человека: преподаватель и ассистент.

Детский сад обязан иметь четко прописанные правила. Дети только учатся жить и пробуют разные модели поведения – не всегда приемлемые и допустимые. Наша задача – их предвосхитить.

Для объяснения правил мы разыгрываем разные ситуации с последующим обсуждением, помогаем детям самим прийти к выводу, что хорошо, что плохо. Если же ребенок все же повел себя неправильно, мы не «бьем его по рукам», а показываем, как можно действовать по-другому, мягко подводим его к тому, чтобы изменить свое поведение.

4. Адаптация

Начало посещения детского сада – существенное изменение в жизни ребенка, которое может вызвать стресс, если не подготовить его должным образом. Во время первого визита стоит поинтересоваться у менеджера или заведующей, как детский сад проводит адаптацию. Приоритетом детского сада должно быть психологическое благополучие ребенка. В хорошем саду вы услышите детальный рассказ об особенностях организации процесса адаптации в первые недели посещения, специалистах, которые будут ее проводить, а также получите полный список необходимых действий со стороны родителей.

Детский сад не должен перекладывать ответственность за успех адаптации на ребенка (его готовность к саду, характер или темперамент). Любого ребенка можно адаптировать в течение месяца при условии грамотных действий со стороны взрослых.

5. Программа

Внимательно изучите расписание занятий. Если сад предлагает широкий выбор разнообразных занятий, вам не придется искать вспомогательные кружки, тратить время и силы на дополнительные поездки.

Программа обязательно должна включать творческие, спортивные и развивающие занятия. Одна из первоочередных задач детского сада – создать возможность попробовать как можно больше разных видов деятельности, помочь ребенку найти то, что ему больше всего нравится. Мы стремимся к тому, чтобы помимо академических предметов каждый наш ученик попробовал себя в танцах, искусстве, лепке, музыке, балете, футболе, карате, антигравити, брейк-дансе, песочной терапии и многих других активностях.

Если вы решили отдать ребенка в детский сад с иностранным языком, советуем убедиться в том, что в нем действительно создана правильная среда: изучение языка не может ограничиваться уроками по расписанию, на нем должна проходить вся жизнь детского сада. Дело в том, что маленькие дети усваивают иностранный язык, только если общаются на нем, используют его для практических целей.

6. Мероприятия

Повседневная жизнь обычного детского сада достаточно однообразна. Занятия, конечно, отличаются одно от другого, но ничего радикально нового на них не происходит, в какой-то момент посещение сада становится рутиной. Чтобы поддержать мотивацию и сохранить элемент новизны, будни необходимо «разбавлять» яркими и увлекательными событиями: праздниками, фестивалями, экскурсиями, необычными встречами. Поэтому обратите внимание на насыщенность внеклассной программы.

В наших детских садах каждые две недели происходит что-то неординарное и запоминающееся. Например, помимо традиционных праздников, мы ежемесячно устраиваем «культурные» дни Испании, Индии, Америки, Италии и других стран. Мы украшаем помещение, наряжаемся в костюмы, пробуем необычную еду, знакомимся с культурой и музыкой страны. Помимо праздников, мы ходим на выставки, в парки и музеи, гончарную мастерскую, на пожарную станцию. Перед ребятами выступают интересные гости: стоматолог, полицейский, актер, пожарный, инструктор по йоге, скалолаз и т.д. – и все рассказывают о своей работе в интерактивном формате, с играми и вовлечением детей. Мы проводим «встречи» с музыкальными инструментами, когда в детский сад приезжают музыканты и играют мини-концерты. Наконец, у нас есть так называемые "fundays", когда все просто веселятся, делают что-то глупое и веселое: день пижамы, день зимней спячки, день разных носков, день сумасшедших причесок.

Очень важно вносить в жизнь детского сада элемент праздника, показывать детям, что можно веселиться, придумывать неординарные вещи, вести себя не так как обычно. Такой подход помогает раскрыться, преодолеть стеснение, быть собой, не бояться нового.

7. Коммуникация с родителями

Правильно выстроенная коммуникация сотрудников детского сада с родителями – залог долгих и комфортных отношений. Заранее узнайте, есть ли в саду сотрудник, который всегда на связи с родителями и готов в любой момент ответить на вопросы, рассказать, что делает ребенок и как он себя чувствует, как и насколько подробно сад информирует родителей о жизни детей. Мы регулярно отправляем фото и видео с занятий, рассказываем о маленьких и больших успехах ребенка.

В наших детских садах стараются минимизировать общение в общих чатах: взаимодействие намного комфортнее, если оно индивидуально. Мы используем группы в мессенджерах только для информирования о предстоящих мероприятиях, концертах и праздниках.

8. Болезни и детский сад

Многие родители боятся того, что ребенок будет постоянно болеть после того, как начнет ходить в детский сад. К сожалению, заранее предсказать, как сложится ситуация невозможно, поскольку многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Тем не менее, при выборе сада будет полезным прояснить политику в отношении болезней.

У нас достаточно строгий подход: мы не принимаем детей с насморком, кашлем или, например, высыпаниями, а если симптомы проявляются в течение дня, изолируем ребенка, звоним родителям и просим его забрать. Это вопрос безопасности – мы делаем все возможное, чтобы не допустить бесконечной череды болезней. В Европе более либеральный подход: там ни температура, ни кашель, ни насморк не являются препятствием для посещения детского сада. Нам, например, пришлось долго «приучать» семьи из Франции к новым правилам.

Спорить о том, какой подход правильный, можно долго. Но, независимо от внутренней политики, любой детский сад должен соответствовать нормам СанПиН: температура в помещении должна держаться на уровне 22°С, обязательны регулярное проветривание и дезинфекция. При соблюдении основных правил гигиены и безопасности даже весной и осенью, на которые приходится пик активности вирусных инфекций, в саду не должно быть повальной заболеваемости.

9. Перерывы в посещении

При длительных перерывах в посещении дети отвыкают от сада и им требуется заново проходить адаптацию. Этой проблемы можно избежать, если детский сад поддерживает связь с отсутствующими детьми.

Когда планируется продолжительный перерыв, старшим детям мы присылаем учебные материалы, а малышам – песенки, короткие обучающие мультфильмы, интересные задания, которые можно сделать вместе с родителями. В случае болезни вся группа собирается вместе с преподавателем и записывает короткие видео с приветами. Очень важно, чтобы ребенок не забывал детский сад, чувствовал, что его помнят и ждут.

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