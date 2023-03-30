Челябинцы второй раз отметят «День защиты людей»

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Социальный проект «День защиты людей» даст южноуральцам уникальную возможность лично познакомиться с людьми, посвятившими свою жизнь безопасности и благополучию жителей региона. В этом году в акции примут участие более 20 организаций, среди которых представители полиции, врачей, пожарных, поисково-спасательных служб, волонтёрских и добровольческих отрядов, а также благотворительных фондов.

Акция «День защиты людей» призвана обратить внимание общества на важность помощи друг другу и показать, что даже в самой сложной ситуации человеку придут на помощь, а также на культуру безопасности и здоровый образ жизни.

«Когда в доме пожар – звонят огнеборцам. Когда кто-то совершил преступление – звонят в полицию. Когда кому-то требуется медицинская помощь – звонят в скорую. И в каждой из этих служб тоже люди. Они выбрали важную профессию – защищать людей и спасать жизни. Мы считаем важным об этом напомнить», – прокомментировал руководитель Челябинского регионального отделения «Россоюзспас» Денис Гарифуллин.

В «День защиты людей» все желающие смогут поближе познакомиться со спасателями, узнать, как они работают, увидеть своими глазами амуницию спецслужб и выставку техники. Каждая из организаций-участников подготовила свои полезные мастер-классы для гостей.

«Что очень важно получить помощь гости мероприятия смогут прямо здесь и сейчас. На нашей акции будут работать психологи и юристы, которые будут проводить бесплатные консультации», – рассказала руководитель проекта Екатерина Колбышева.

Кроме того, в рамках акции будет проведено награждение тех, кто сделал свой значительный вклад в спасение жизни и защиту людей. Награду получат, как сотрудники спецслужб, так и обычные жители города, совершившие подвиг.

На мероприятии каждый сможет внести свой вклад в защиту людей и спасение жизни. Утром, с 9 до 12 часов, на месте проведения акции будет работать мобильная лаборатория Челябинской областной станции переливания крови, поэтому желающие смогут стать донорами. Подготовлена от станции программа и для детей – для них проведут мастер-класс.

Также в этом году организаторы приготовили для гостей мероприятия розыгрыш, в котором главным призом будет телевизор.

Акция «День защиты людей» пройдёт 9 апреля с 13:00 до 15:00 на пл. Революции.