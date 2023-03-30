Сначала угодил под колеса, а потом чуть не выпал из машины скорой помощи: в Челябинске 12-летнего школьника сбила иномарка

Инцидент засняла камера видеонаблюдения. Фото: «Интерсвязь»

Возле школы №105 в Челябинске водитель Renault Duster сбил 12-летнего мальчика. ДТП попало на камеру видеонаблюдения, которая расположена на пересечении улиц Кузнецова и Калининградской.

По данным городской Госавтоинспекции, все произошло 29 марта около двух часов дня. За рулем иномарки находился 76-летний мужчина.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Duster при проезде регулируемого перекрестка совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП медицинская помощь оказана 12-летнему мальчику, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.

Пострадавшего поместили в машину скорой помощи. Но когда автомобиль поехал, то у него на ходу открылась дверь. Этот момент запечатлела камера видеонаблюдения. КП-Челябинск направила запрос в региональный Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.

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