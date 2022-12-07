«16 населенных пунктов получили газ в 2022 году»: Минстрой Челябинской области рассказал о планах по газификации

О газификации и благоустройстве городов области рассказала и.о. первого замминистра Людмила Алпатова. Фото: минстрой Челябинской области.

Провести газ в собственный дом — для многих жителей Челябинской области это оказалось большой проблемой. Вопрос для региона острый — это показала прямая линия губернатора Алексея Текслера, где звучали просьбы решить проблему с подключением дома. Какие перспективы у программы газификации и догазификации в регионе, в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) рассказала исполняющая обязанности первого замминистра строительства Челябинской области Людмила Алпатова.

ГАЗ ПРИХОДИТ В ДОМА

— Людмила Павловна, насколько сегодня выполнена программа по газификации? Как много людей подключились с начала реализации программы?

— Уровень газификации в Челябинской области составляет 77,5%. Если брать уровень предыдущего года, то он увеличился на 5%. Безусловно, это сказывается как исполнение поручений президента, так и господдержка. Благодаря губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру из областного бюджета ежегодно выделяется по 1 млрд рублей для газификации населенных пунктов. Из 1290 населенных пунктов 520 газифицированы на данный момент. В 2022 году 16 населенных пунктов вновь получат или уже получили газ. Это в Аргаяшском районе деревня Селяева, Озерный Красноармейского района также с газом, завершается работа в Еткульском районе в деревне Сухоруково. В Верхнеуральском районе поселок Урлядинский также у нас прошел в рамках газификации населенных пунктов.

Второй этап — это уже внутри населенных пунктов, которые газифицированы, то есть это проведение до дома. Тут работают вместе как собственники данных земельных участков, собственники домов, так и наши газораспределительные организации. Это поручение президента, и у нас потенциал по Челябинской области составляет 92 тысячи домовладений. В плане-графике на данный период времени стоят порядка 72 тысяч домовладений, потенциал именно только догазификации. В Челябинской области принято заявок уже в данный период времени порядка 30 тысяч, из них заключены договоров на 27 тысяч — это 82%.

Новый газопровод в Кулуево позволил подключить к газу 260 домов. Фото: пресс-служба губернатора.

В связи с тем, что где-то у нас имеются запертые ГРС, где уже мощности исчерпаны, в этом году проведена большая работа, подписана программа газификации по расшитию. Включено в программу шесть таких территорий.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

— Это в рамках договора с «Газпромом», который продвигал губернатор Алексей Текслер?

— Была проведена большая работа, разработана программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на 2022-2025 годы, в которую включено 7 ГРС. То есть данная программа у нас согласована со всеми учредителями, в том числе и ПАО «Газпром», и включает в себя реконструкцию ГРС «Митрофановский» до 2026 года и техническое перевооружение шести ГРС: «Челябинск», «Карабаш», «Кыштым», «Еленинский», «Кунашакский», а также ГРС «Балашиха». Это даст возможность подключить всех абонентов, которые у нас запитаны от данных газораспределительных станций.

— Какие-то работы уже сейчас начали вести по этому договору?

— По этой программе сейчас разрабатывается проектно-сметная документация силами «Газпрома» для того, чтобы можно было уже внедрять. Это трудоемкий процесс, но все заинтересованные лица, которые подписались, отрабатывают свою сторону. «Газпром» проводит реконструкцию, техническое перевооружение, со стороны субъекта прорабатывается вопрос в части исполнения.

— В соцсетях людей волнует в основном две проблемы: это высокая стоимость проведения газа в свой дом, второе — это отсутствие возможности подключиться. То есть человек подает заявку, а ему отвечают, что нет возможности. Как много таких обращений? С какими еще проблемами люди сталкиваются?

— Это объективно. У нас из 109 ГРС в итоге проблемных было 18. По части уже принято решение, по четырем в этом году начата работа по снятию ограничений: это ГРС «Златоуст», на ГРС «Карабаш» проведена работа силами «Газпром гарозараспределение Челябинск» по техническому перевооружению, на ГРС «Магнитогорск» до конца текущего года эти работы будут выполнены. В любом случае Единый оператор газификации принимает заявки, но оставит уже со сроком исполнения 2024-25 годы или после 2026-го — это по шести ГРС по договору с «Газпромом». Также силами газораспределительных организаций совместно с муниципальными образованиями прорабатывается техническая инвентаризация и инвентаризация ранее выданных технических условий. Бывает, что люди или потребители запросили технические условия, но не пользуются. Здесь формируется переуступка данных мощностей, эти мощности высвобождаются и выдаются уже в рамках догазификации потребителями. Такая инвентаризация прошла в Кыштыме, в Троицком городском округе. Более того, создан под председательством губернатора Челябинской области Региональный штаб, где точечно по каждому муниципалитету рассматриваются все данные мероприятия и принимаются меры.

— Губернатор всегда лично смотрит объекты, где проводится газ, общается с людьми.

— Общение идет очень тесное, мы тоже получаем обращения, подходим к каждому индивидуально, чтобы люди получили голубое топливо. В части поддержки губернатором в этом году расширены льготные категории граждан. Вместо трех категорий стало пять. Увеличена сумма компенсации до 100 тысяч рублей на внутреннюю разводку и газовое оборудование внутри жилого помещения. Напомню, что в рамках газификации жители имеют право обратиться как на сайт, так и зайти в МФЦ, обратиться в газораспределительную организацию с заявлением. Основное условие — чтобы в собственности был земельный участок и жилой дом.

Губернатор Алексей Текслер лично общается с жителями районов по проблемам газификации. Фото: пресс-служба губернатора.

— Уровень газификации 77%. Много это или мало? Какая задача ставится?

— В этом году завершается разработка генеральной схемы газоснабжения до 2035 года, и мы ставим уровень газификации до 90%. В среднем по России уровень газификации составляет 74%, в Челябинской области выше этого показателя.

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

— Вы также курируете вопросы благоустройства в нашем регионе. Хотя сейчас совсем не строительный сезон, тем не менее, именно сейчас началась работа по проектам 2023 года. Людмила Павловна, в регионе работает несколько программ по благоустройству, в частности это «Формирование комфортной городской среды». Все ли мы успели сделать в этом году или какие-то работы были перенесены?

— За 6 лет действия программы по благоустройству населенных пунктов и проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 912 общественных пространств и 2 тысячи 259 дворов. В 2022 году благоустроено 142 новых территорий и 125 общественных пространств. В отдельных районах заканчивается установка малых архитектурных форм, остались буквально небольшие штрихи.

— Это связано с поставками объектов?

— Это связано с индивидуальностью проекта, так как у каждого населенного пункта, города утверждены дизайн коды, жители хотят, чтобы была индивидуальность, можно было запомнить это общественное пространство. Свой код есть у Магнитогорского городского округа, Трехгорного. В Снежинске преобладают именно такие идентичные проекты, которые выходят на некую интеллектуальную собственность в части привлечения своих художников при формировании дизайн кода В Снежинске завершили набережную около «Синары», где поддержали историческую тематику города, возобновили Ротонду, определили плоскостные сооружения. Они не меняли концепцию самого парка, малые архитектурные формы из дерева, очень мало металлоконструкций.

Сквер в Троицке также стал победителем федерального конкурса. Фото: пресс-служба губернатора.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ

— Заметила, что вслед за Челябинском все города начали преображать свои водоемы. Это Аша, Копейск, Карабаш. Какие особенности вы можете отметить?

— Это запрос жителей. Карабаш вышел уже второй раз победителем в конкурсе «Малые города и исторические поселения» с благоустройством именно набережной озера Серебры. Он дает концепцию не только в части благоустройства, но и экологическую составляющую. Это очистка прибрежной зоны, благоустройство с выходом к воде, местами отдыха для всех: от малышей до мудрых наших людей, чтобы было всем комфортно. Плюс формируется безопасность. Это видеонаблюдение с выходом на диспетчеризацию.

— Это проект будущего года? Город же получил не только славу и благодарности за победу в конкурсе, но и грант?

— Да, большой федеральный грант. У нас помимо Карабаша также победителем является Южноуральск со своей центральной площадью. Но мы на этом не останавливаемся, на 2023 год заявлено от Челябинской области пять городов из 30, которые могут участвовать. Дается право участвовать городам с населением до 200 тысяч человек. Подходят также Копейск, Златоуст, Миасс. Среди пяти проектов — Чебаркуль со своей набережной «Метеоритный дождь».

Проект обустройства озера Серебры в Карабаше признан одним из лучших в России. Фото: серебры.рф.

СКВЕРЫ СДАДУТ ЛЕТОМ

— Непростую задачу поставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер — это сдавать все объекты благоустройства летом, а не осенью, как сейчас, когда уже выпадает снег. Как это работа сейчас выстроена? Можно ли ждать открытия объектов именно летом?

— До 1 сентября — поручение губернатора, чтобы все объекты были завершены, и ими можно было пользоваться не только в зимний период времени, но и в осеннее время. Такая задача стоит, и она реализуется. Сейчас уже мы понимаем, какие суммы нам на следующем год доведены, она составляет как и в этом году 1 млрд 200 тысяч рублей с учетом федерального бюджета. И в этом году наши муниципальные образования начали проводить конкурсные процедуры, чтобы не терять время и можно было с подрядчиком прорабатывать поставку оборудования. В части заключения контрактов до конца года эту работу завершим.

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