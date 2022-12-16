Успешные практики и экспертный уровень: специалисты сети РУМЦ ЧелГУ выступили на всероссийском форуме инклюзивного высшего образования

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Специалисты партнёрской сети Ресурсного учебно-методического центра Челябинского государственного университета приняли участие во Всероссийском форуме инклюзивного высшего образования.

Организатором этого масштабного мероприятия, прошедшего в Вятском госуниверситете (Киров), выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Форум объединил более 650 человек из 48 регионов России: представители вузов, федеральных и региональных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, компаний-производителей товаров и услуг для лиц инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Партнёрскую сеть Ресурсного учебно-методического центра ЧелГУ представляли 20 человек из 11 вузов-партнёров. Очными участниками стали специалисты Южно-Уральского государственного университета, Уральского института управления – филиала РАНХиГС, Уральского государственного горного университета.

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Работа на форуме включала моделирование инклюзивных практик по различным направлениям: профессиональной ориентации, межведомственному взаимодействию, цифровизации, оценке качества инклюзивного высшего образования, инклюзивному волонтёрству, развитие предпринимательских инициатив лиц с инвалидностью и др.

Челябинский государственный университет представили начальник РУМЦ Дарья Романенкова и её заместитель Наталья Романович. В ходе обсуждений они поделились опытом организации межведомственного взаимодействия, адресной профессиональной ориентации и профориентационной маршрутизации лиц с инвалидностью. Дарья Романенкова также выступила модератором в моделировании инклюзивной практики по сопровождению абитуриентов с инвалидностью при проведении приёмных кампаний.

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Специально к форуму был открыт онлайн-магазин «коробочных решений» – лучших практик инклюзивного образования, представляющих собой пакет программно-методического и предметно-развивающего обеспечения, который предназначен для самостоятельного использования (проект «под ключ») специалистами вузов в инклюзивном образовании. Всего было представлено более 70 «коробочных решений». РУМЦ ЧелГУ представил свои успешные практики по реализации адаптационно-образовательной программы довузовской подготовки, профориентационной программы, адаптационных модулей для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, у сотрудников РУМЦ ЧелГУ можно проконсультироваться по вопросам поступления лиц с инвалидностью в вузы, получения ими высшего образования и трудоустройства. Звонки жителей Челябинской, Свердловской и Курганской областей принимаются по телефонам «горячей линии»: 8-800-302-71-55 или +7(351) 799-71-55.

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