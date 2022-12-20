Ипотека в Челябинской области в 2022 году: госпрограммы, ставки, цены на жилье

Челябинск Звонарев: За январь – октябрь 2022 года застройщики в эксплуатацию в Челябинске ввели 47 домов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Встретить Новый год в собственной квартире, сделать ремонт на свой вкус и, наконец, завести котика, не думая о мнении хозяйки съемных апартаментов. Несмотря на потрясения в стране, больше 30 тысяч южноуральцев в этом году сыграли новоселье — взяв ради этого ипотеку на сумму почти 60 миллиардов рублей.

Какое жилье покупали и под какой процент оформляли кредиты — читайте в нашем обзоре.

ИПОТЕЧНЫЕ СКАЧКИ

С ипотекой в этом году было все непросто. В первой половине года число займов упало до минимума — в мае, по данным регионального ЦБ, было выдано всего 1029 ипотечных кредитов. Люди замерли в ожидании: что же будет дальше с экономикой. Спрос на вторичку практически пропал из-за увеличения ключевой ставки. Рынок недвижимости «держали» только льготные ипотечные программы с зафиксированными государством процентами.

К осени ситуация наладилась — ставки по займам на вторичное жилье вернулись к привычным цифрам. Но льготная ипотека — по-прежнему одна из самых популярных в Челябинской области. На ее долю, по данным аналитиков сервиса недвижимости Домклик от Сбера, приходится до трети от всех выданных ипотечных кредитов. На первом месте в Сбере — программа «Господдержка» (16%), на втором — «Семейная» (6%), за ними, с большим отставанием, идут «Дальневосточная», IT-ипотека и «Сельская».

В ноябре новоселов всей России взволновала новость о завершении программы ипотеки с господдержкой в конце 2022 года. Но уже в середине декабря Президент РФ Владимир Путин объявил, что программа будет продлена до лета 2024 года — правда, уже с увеличением ставки до 8%. Напомним, в этом году она составляет 7%, а в Сбере «Господдержку» можно оформить и по более низкой ставке — от 6,3%. В целом Президент высказался за постепенное сворачивание программы.

- Любая госпрограмма требует дополнительного финансирования из бюджета, - объясняет директор агентства недвижимости «IBC Недвижимость» Станислав Ахмедзянов. - Я считаю, что окончание программы существенно повлияет на рынок ипотеки, тем более с учетом того, что реальные доходы населения не растут и вносить большие платежи становится все труднее. Льготная ипотека — основной драйвер рынка, так как доступна большому количеству горожан. Минимум 55 – 65% ипотечных сделок проходили по ней.

Добавим: речь не идет о том, что исчезнут все льготные варианты займов на жилье — просто основной, по замыслу Правительства РФ, должна стать ипотека «Семейная». Продолжат свое действие и другие госпрограммы: «Сельская ипотека», «IT-ипотека» и так далее.

Программу «Семейной ипотеки» продлили до конца 2024 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А ЧТО ПО ЦЕНАМ?

Цены на квартиры в Челябинске растут сумасшедшими темпами. Наш город всегда был в топе регионов с самой низкой стоимостью квадратного метра, но в 2022 году ситуация сильно поменялась. Хотя, если сравнить даже с соседним Екатеринбургом, — жилье у нас все же доступнее. По данным сервиса Домклик, средняя цена «квадрата» на вторичном рынке Челябинска — 66,5 тыс. рублей, в новостройке — 94,1 тыс. рублей. Заметим, что всего за год новостройки подорожали на треть: в декабре 2021 года Челябинскстат фиксировал стоимость квадратного метра на уровне 60,2 тыс. рублей.

ИПОТЕКА ДЛЯ СЕМЕЙ

В Челябинской области постепенно набирает обороты «Семейная ипотека» — за январь-октябрь 2022 года южноуральцы оформили кредитов по этой программе в Сбере на 4,5 млрд рублей. Это на 69% больше, чем за весь прошлый год. «Семейная ипотека» для южноуральцев, у которых хотя бы один ребенок родился после 2018 года включительно или есть ребенок с инвалидностью, в этом банке выдается по ставке от 5,3% при сумме займа до 6 млн рублей, первом взносе от 15% и сроке до 30 лет.

Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов рассказал, что «Семейная ипотека» — одна из самых востребованных среди льготных жилищных программ.

- В течение всего этого года мы наблюдали к ней стабильный интерес даже в периоды снижения активности по сделкам с недвижимостью, - пояснил Денис Чугунов.

По статистике Сбера, «Семейную ипотеку» в Челябинской области чаще берут заемщики 31 – 35 лет с одним (56%) или двумя детьми (32%). А в самой большой семье, которая оформила ипотеку в этом году, — пятеро детей. В основном берут двухкомнатные (40%) или однокомнатные (35%) квартиры, средняя площадь — 68 кв.м.

Тем, кто уже строит планы на новоселье в 2023 году, стоит иметь в виду, что Владимир Путин пообещал расширить условия этой программы — и включить в нее семьи с детьми до 18 лет (а не только с малышами, как сейчас).

Следить за свежими новостями ипотечного рынка России и Челябинска, чтобы подобрать подходящую для себя льготную кредитную программу (и, конечно, саму квартиру), советуем на сервисе Домклик.

На 1 ноября 2022 года застройщики подали извещения о начале строительства 275 домов в Челябинской области общей площадью 1,6 млн кв. м Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Новостроек (а именно в них можно купить недвижимость с помощью льготных программ) в регионе станет больше. По данным на 1 ноября 2023 года, застройщики подали извещения о начале строительства 275 домов в Челябинской области общей площадью 1,6 млн кв. м. По данным регионального стройнадзора, в Челябинске начнут строить 98 домов на 871 тыс. кв. м.

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