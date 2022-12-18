Реально ли в Челябинске воспитать своего Месси в футболе

В Челябинске работает семь специализированных спортшкол по футболу.

Чемпионат мира в Катаре близится к завершению. Сегодня, 18 декабря главный финал – Аргентина – Франция. Ставки, прогнозы, мнения. Все это традиционный «футбольный набор», где большинство, наверняка, будет наблюдать за игрой главной звезды аргентинской сборной, 10-кратным чемпионом Испании, чемпионом Франции, семикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси. Во время крупных чемпионатов традиционно возрастает интерес к этому виде спорта у родителей и детей. Но можно ли в Челябинске вырастить своего Месси?

35-летний Лионель в Катаре стал шестым игроком в истории футбола, который забивал в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном чемпионате мире. А на этом мундиале Месси провел свой 1000-й матч в карьере и 165-й за сборную своей страны… Достижений хоть отбавляй. Но остается один главный вопрос – как у себя на родине воспитать такого выдающегося игрока, звезду мирового футбола?

У НАС ПОЛКОМАНДЫ ЗВЕЗДЫ

Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, воспитанник челябинской спортшколы «Сигнал» Фаиль Миргалимов говорит, что у него в спортивной школе половина мальчишек таких, как Месси.

— Это, конечно, условно, но вы посмотрите, как у них глаза горят, с каким желанием они приходят на тренировки, на игры. В 10-12 лет они уже прилично играют. По методике принято считать, что до 14 лет закладываются основные футбольные навыки. В каждой возрастной группе у нас есть талантливые мальчишки. Их берут в спортшколы российских ТОП-клубов, - говорит Фаиль Миргалимов. А как достичь таких высот, как Месси? Конечно, здесь можно долго и много говорить о принятии госпрограмм по развитию и детского и взрослого футбола, о вложении больших средств в эти проекты. А если говорить о таланте и суперталанте игрока уровня Месси, то здесь, на мой взгляд, главное состоит в том, чтобы футболист уже до того, как принять мяч знал что и как он будет делать дальше. Прогнозировать свои действия так, чтобы они были неожиданными для соперника. И реализовывать решения. Здесь важно иметь и хорошее периферическое зрение.

По словам тренера, традиции футбола в Челябинске довольно давние. Этот вид спорта активно начал развиваться в столице Южного Урала лет на 10 раньше, чем хоккей — в 1936 году. А хоккейная команда появилась только в 47-м.

Сейчас в Челябинске работает семь специализированных спортшкол по футболу.

СТАВЛЮ НА АРГЕНТИНУ

— Месси — игрок мирового, европейского уровня. Да, он начинал тренироваться в Аргентине, но мастерство оттачивал в Испании (Лионель из обычной рабочей семьи — папа работал на заводе, мама — уборщицей, в футбол мальчишку в пять лет привела бабушка, а в 13 лет он отправился в спортшколу испанской «Барселоны», - Прим. ред.). Это действительно уникальный, очень талантливый футболист. Думаю, что такие рождаются, ну, не раз в сто, но точно в 50 лет, — считает воспитанник челябинской спортшколы «Восход», трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака», главный тренер ФК «Челябинск» Виктор Булатов. — В России я пока не встречал таких уникумов, хотя играл с грантами нашего футбола. Такими, как например, Мостовой, Карпин, с другими игроками...

У Месси еще в детстве тренеры отмечали хорошее индивидуальное владение мячом. Была сразу видна быстрота, подвижность, координация. Он максимально развил эти качества, данные ему от природы.

— Виктор Геннадьевич, а что нужно, чтобы доходить до вершин, и двигаться дальше? Вы, к примеру, из Челябинска попали в основной состав московского «Спартака».

— У нас в стране есть свои футбольные традиции, и могут рождаться, воспитываться высококлассные игроки. Как я из Челябинска попал в элиту российского футбола? Были талантливые ребята и у нас в Челябинске. Скажем, Слава Медведев. Он был и физически крепче, и быстрее. Привлекался в юношескую сборную СССР. В 80-е годы, чтобы попасть в сборную страны, нужно было быть, как говорят, «семь пядей во лбу». А меня привлекали только в сборную России. То, что я стал трехкратным чемпионом России в составе «Спартака», это, как бы это не банально звучало, результат желания и труда, а не суперталанта. Я даже, когда сдавал беговые тесты, то был одним из последнем на 30-метровке. Здесь, на мой взгляд, главное работать над собой, становиться «лучшей копией себя». Мне повезло, что у меня был прекрасный тренер по физподготовке. Мы познакомились с ним, когда я играл в Астрахани. Мы всегда поддерживали связь. Он давал мне задания. Работали, как сейчас говорят, в дистанционном режиме. Это к вопросу о том, как нужно развивать свои врожденные качества.

Позже меня пригласили в московский «Спартак». Наверное, это награда за мои усилия, за труд. Или так распорядился «футбольный бог» или звезды сошлись... Месси — это врожденная, взрывная скорость, работа над этой скоростью. Без скорости и координации в современном футболе сложно добиться успеха. У Месси фактически нет слабых мест. Можно сказать, это человек, на которого можно сейчас равняться, и брать пример.

— На кого ставите в финале чемпионата мира? Аргентина или Франция?

— Франция - сильная, опытная, мощная команда, чемпионы мира. По своим основным физическим показателям антропометрическим данным они превосходят аргентинцев. Но интуиция подсказывает мне, что Аргентина выиграет. Это будет хорошая, жирная точка в карьере Месси.

ЗАЛОЖИТЬ ФУНДАМЕНТ

Директор челябинской областной спортивной школы по футболу Андрей Фомин, говоря о развитии способностей и талантов юного игрока, отмечает, что когда ребенок только начинает познавать азы футбола, необходимо заложить максимально разнообразный фонд двигательных навыков.

— На этом фундаменте по мере взросления футболиста будут развиваться и физические качества, и техническое оснащение. Не стоит забывать, что одно из важнейших качеств - игровое мышление, — говорит Андрей Фомин. — В Областной спортивной школе сначала мы проговариваем, потом воспроизводим игровую ситуацию в тренировочном процессе. В игре в зависимости от ориентиров и контекста распознаем ситуацию, принимаем решение и стремимся стабильно ее исполнить под воздействием сбивающих факторов. После матча анализируем решения и действия игроков, проговариваем как они могли бы сыграть лучше и фиксируем выводы. Это большая методическая и функциональная работа. И без этого таких игроков, как Месси, не воспитать.

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

Учитель физической культуры копейской школы №24 Александр Корсеев считает, что в футболе появлялись и будут появляться звезды уровня Месси.

— Конечно, любой мальчишка мечтает стать великим игроком. Но главное для тренера, учителя физкультуры — это привить любовь к спорту. А уже потом человек продолжает развиваться. Может пойти в профессиональный спорт, в профессиональный клуб. Сейчас у нас в области и в целом по стране проводится много футбольных детско-юношеских турниров как на уровне общеобразовательных школ, так и на уровне спортшкол. К примеру, наши копейские школьные команды постоянно становятся победителями областных, межрегиональных и всероссийских турниров. В школе, образно говоря, уже кубки ставить некуда. Вы бы видели радость мальчишек и девчонок, когда их награждают за победы! Это многого и дорогого стоит.

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