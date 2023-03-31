«Пришли в школу в 5 утра»: как в Челябинске проходит запись в первые классы

В 8:13 в «Ньютоне» открыли двери для родителей, к этому моменту их было около 20 человек Фото: Сергей СОТНИКОВ

В пятницу, 31 марта, в Челябинских школах началась записи в первые классы. Журналисты КП-Челябинск побывали в новых школах — ОЦ №7 в «Академе», где в этом году набирают рекордное количество первоклашек, в ОЦ «Ньютон», где два года назад не хватило мест, и в новом IT-лицее в Привилегии.

Возле образовательного центра «Ньютон» в этом году ажиотажа не оказалось. В 8:13 для родителей открыли двери, к этому моменту их было около 20 человек.

Раньше всех к школе пришли мужчины — настолько они хотели записать своих детей в первый класс. Нет, на самом деле их отправили жены. Первым в очереди оказался Семен, который пришел к школе аж в пять утра.

— Меня отправил, так сказать, семейный коллектив. Хотели вообще в два часа ночи послать… Просто много слышали, что люди не успевают детей записать, вот и решили перестраховаться.

Через Госуслуги за час подают 300 заявлений, а из живой очереди могут принять только троих Фото: Сергей СОТНИКОВ

В холле школы родителей встретила директор, которая сразу объяснила, что нет никакого смысла идти в школу так рано и создавать ажиотаж. Заявления нужно подавать дистанционно.

— Если вы думаете, что, стоя здесь, у вас больше шансов подняться в очереди, это не так. Через госуслуги за первый час подадут около 300 заявлений, а из живой очереди за это время мы примем только троих. То есть, до двух часов записаться смогут лишь 15 человек из вас. Подавайте заявление дистанционно, потом берите талон на нашем сайте на любое время, хоть май, хоть июль, и приносите документы. Это же и для вас удобнее, не нужно приходить.

Среди родителей нашлись скептики, которые переживают, что сайт в какой-то момент перестанет работать.

— А если система зависнет? — спрашивает кто-то из родителей.

— Значит, она и здесь зависнет, и все равно не сможем принимать вас. Система же одна, — объясняет директор Светлана Сергеева.

— Зато здесь мы подышим воздухом школы, — шутят в толпе.

Родители ровно в 9 утра обнаружили, что на Госуслугах появилась кнопка «Отправить заявление». Некоторые отправили и ушли. А некоторые все еще не доверяют Госуслугам. Директор снова вышла и напомнила, что в два часа никого уже принимать не будут, и снова побуждает всех отправить онлайн. Родители из очереди активно заходят в Госуслуги. И потихоньку расходятся.

В этом году в «Академе» спокойно Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В этом году в «Академе» не очень много родителей собрались возле школы. Часов в 8 только начали записываться на отдельный листок. На 8 утра живая очередь была 12 человек.

Напомним, там набирают 320 первоклассников. Из-за этого второй класс переведут во вторую смену. Школа рассчитана на 1200 человек. 640 — это будет только 1 и 2 класс.

В IT-лицее удалось избежать очередей, благодаря грамотной работе с родителями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ИТ- лицее «Привилегия» очередей на входе нет. Здесь все современно — подача документов через сайт. Полный перечень их можно увидеть на пропускном пункте.

Оказывается, в Сосновском районе подача документов на прием в первый класс началась с 27 марта. Но длинных очередей не было и тогда.

Директор IT-лицея Лилия Емельянова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы планировали набрать столько же учеников, сколько выпускается из 11 класса — 90, но уже подано 160 заявлений. Будет открыт дополнительный класс, — рассказала директор Лилия Емельянова.

Очередей удалось избежать благодаря грамотной работе с родителями, которым разъяснили процедуру подачи документов и провели все необходимые консультации.

В Сосновском районе подача документов в первый класс началась еще 27 марта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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