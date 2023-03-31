В сельские больницы и школы Челябинской области отправилась большая партия новых автобусов

Челябинская область завершит в этом году обновление парка школьных автобусов. Фото: пресс-служба губернатора.

Необычный парад прошел на площади Революции в Челябинске. По периметру едва хватило места, чтобы вместить все новенькие «Газели». 66 машин отправились в сельские территории, чтобы быстро и с комфортом доставлять пациентов в больницы, а детей в садики и школы.

В Челябинской области завершается обновление специализированного автопарка. Перед отправкой губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично осмотрел каждую машину, пообщался с водителями, главврачами и директорами школ.

— Сегодня отдаем в муниципалитеты со временные, комфортные машины, — отметил глава региона. — Если говорить про школьные автобусы, благодаря решению президента, нацпроектам, нашим региональным программам, за последние несколько лет мы фактически обновили больше половины школьных автобусов в регионе. Что касается автомобилей скорой помощи, то их тоже на две трети обновили. Задача — полностью обновить весь специализированный транспорт.

ЛЕГКОЙ ДОРОГИ

Водитель Анатолий Огонь ков каждый день в любую по году отправляется в рейс от села Радиомайка Пластовского района до Верхней Санарки, где находятся детский сад и школа. «Пазик» для детей получили еще 10 лет назад, и его уже регулярно приходится латать. Новая «Газель» намного удобнее.

— У меня 12 километров до одной школы, и еще 14 — до второй, — рассказывает Анатолий Огоньков. — Я вожу 17 детей, есть еще вторая машина, но она еще на ходу.

Алексей Текслер лично осмотрел каждую машину и пообщался с водителями. Фото: пресс-служба губернатора.

Школьные автобусы получили 25 муниципалитетов Челябинской области. Водители отмечают, что машин старше 10 лет у них уже нет. Губернатор Алексей Текслер обсудил с ними повышение зарплаты, а также условия содержания машин: весть транспорт должен находиться в гаражах.

С 2019 года школы Челябинской области получили 263 автобуса.

ФЛЮОРОГРАФ НА ДОМ

Еще 22 машины получили районные медицинские учреждения. Все они полностью укомплектованы нужным оборудованием: скорая помощь, мобильные фельдшерско-акушерские пункты, передвижная поликлиника с возможностью проведения флюорографии и маммографии.

— Вся эта техника необходима, в том числе, для наших отдаленных населенных пунктов, — подчеркнул губернатор Алексей Текслер. — Передвижные ФАПы, поликлиники, диагностические центры решают проблему доступности оказания медицинской помощи, а диагностика принципиально важна. Пациентам из удаленных населенных пунктов не всегда удобно ее пройти, а когда техника приезжает на место, это всегда очень востребовано.

Две новые машины получила районная больница села Агаповка. Еще пять машин им поставили ранее. На обслуживании больницы находятся более 30 тысяч человек, в ее составе работают 30 ФАПов, шесть врачей общей практики и две амбулатории. Главврач Олеся Латышева рассказывает, в прошлом году по программе «Земский доктор» пришли четыре молодых специалиста, и штат укомплектован полностью. А теперь есть и машины для работы первичного звена.

— Новые машины оборудованы под завязку, — говорит Олеся Латышева. — Например, раскладное кресло в «скорой помощи». Если в труднодоступных местах не проходит выдвижная кушетка, мобильное кресло можно завезти везде. Есть все для быстрой диагностики, поддержания жизни. Инфаркты, инсульты — с таким оснащением мы довозим пациента до больницы в стабилизированном состоянии. К тому же у этих машин легкий ход, и пациента не трясет так сильно.

Автомобили скорой помощи и передвижные медицинские комплексы получили больницы Коркинского муниципального округа, Агаповский, Сосновский и Троицкий, Верхнеуральский, Кизильский и Нагайбакский, Кусинский, Пластовский, Увельский, Катав-Ивановский районы. До конца 2023 года в регион будет поставлено еще 30 машин.

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