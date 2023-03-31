Наталья Котова: «Экономика Челябинска остается устойчивой»

По итогам 2022 года Наталья Котова отметила стабильность экономики и обозначила планы по развитию города. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в своем ежегодном докладе перед депутатами Челябинской городской думы глава города Наталья Котова сделала акцент на стабильности, которую удалось сохранить в экономике, а также на реализации намеченных планов по улучшению экологии, строительству дорог и благоустройству. Бюджет сохранил свою социальную направленность: на образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта была направлена большая часть расходов — более 71%.

Главным событием 2022 года для всей страны стало начало специальной военной операции и введение экономических санкций. Это, безусловно, отразилось на экономике, однако городу удалось сохранить стабильность.

— Несмотря на непростой 2022 год и предшествующие ему два пандемийных года, экономика Челябинска проявила устойчивость и продолжала развиваться, — отметила Наталья Котова. — Промышленное производство увеличилось, рост обеспечивают обрабатывающие отрасли. Предприятия меняли ассортимент, перестраивали производственные процессы и наладили собственное производство аналогов санкционных комплектующих. После объявления частичной мобилизации многие начали выпуск продукции для нужд армии.

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Вместе с экономическими показателями в Челябинске сохраняют стабильность рынок труда и доходы населения. Уровень безработицы остается на рекордно низком уровне — 0,47%, рост средней заработной платы составил 14,4%.

— Среднемесячная номинальная заработная плата к уровню предыдущего года составила 57 тысяч 417 рублей, — привела последние данные глава Челябинска. — Минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 19% и составил 15 тысяч 279 рублей.

При этом компании Челябинска не остались в долгу перед своими сотрудниками — в городе отсутствует задолженность по зарплате.

«ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ» ГОРОДА

Челябинск в 2022 году начал путь к созданию вокруг города зеленого пояса. Задача по озеленению сохраняется.

— На одного челябинца приходится 104 квадратных метра зеленых насаждений, — отметила Наталья Котова. — В течение года было высажено 10 тысяч деревьев, около 36 тысяч кустарников и 190 тысяч квадратных метров газона. Еще один способ снизить экологическую нагрузку на окружающую среду - раздельный сбор отходов. В городе запущен проект по внедрению раздельного сбора мусора — установлено 275 специальных контейнеров для сбора ТКО.

Вместе с озеленением сразу по не скольким программам проходит благо устройство. Только в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году появились 9 новых общественных пространств — например, скверы у дворца спорта «Юность», ДК Станкомаш».

В этом году в Челябинске продолжится модернизация коммунальной инфра структуры. Капремонт уже проведен на 14 объектах ЖКХ. В 2023 году отремонтируют канализационные коллекторы, тепловые сети, начнет работу станция ультрафиолетового обеззараживания воды. Запущен крупный проект по реконструкции очистных сетей канализации в Металлургическом районе.

Также Наталья Котова отметила, что в городе продолжается обновление общественного транспорта и инфраструктуры, строятся новые школы, детские сады и спортивные объекты.

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