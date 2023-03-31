Промышленный форум в Каслях - платформа для обмена опытом

Участники форума побывали на экскурсии на каслинском предприятии.

В Каслях состоялся Промышленный форум. Он прошел при поддержке администрации города и «Комсомольской правды». Его участники - а это представители предприятий, различных организаций области - представили презентаций, обменялись опытом и провели переговоры о сотрудничестве, которое так необходимо для развития экономики города и региона.

Цель Промышленного форума - привлечение потенциальных инвесторов и создание производственной кооперации. Она позволяет руководителям решать наболевшие вопросы не в одиночку, а сообща, будь то задача по пополнению кадрами или реализация продукции.

В форуме приняли участие каслинские предприятия ООО «Армата», АО «Завод «Радий», ООО «Каслинское механическое предприятие», руководители компаний из Челябинска, Златоуста, Озерска, Сима, Кунашака, представители администрации Каслей и Снежинска. Такой разноплановый состав делегаций позволил обсудить насущные вопросы и наметить пути их решения.

- Обсуждались проблемы кадрового голода, эффективной загрузки разнопрофильных производств, размещения заказов, обмена опытом по внедрению технологий, - рассказывает глава Каслей Екатерина Васенина.

ОТ ОБОСОБЛЕНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Задумывая форум в администрации Каслей, даже подумать не могли, насколько назрела необходимость у предприятий во взаимодействий. Оказалось, что даже в одном городе руководители крупных компаний не знакомы друг с другом, а если и знакомы, то не бывали на производственных площадках. Только Промышленный форум подарил им возможность познакомиться ближе и увидеть точки соприкосновения для лучшей совместной работы.

- Мы провели для участников форума экскурсию на Каслинское механическое предприятие. Многие впервые побывали в их цехах и познакомились с производством. Как оказалось, даже представители наших каслинских заводов раньше здесь не были, хотя мы все находимся в одном городе. Что уж говорить об обмене опытом и общении с представителями из других городов, - добавляет Екатерина Васенина.

Екатерина Васенина.

Производственники обсуждали конкретные технические вещи, а также искали точки взаимодействия. Например, сбыт продукции, необходимой для другого предприятий. Или - два предприятия по литейному производству договорились о сотрудничестве со златоустовским заводом.

В Промышленном форуме принял участие проектный институт «УралГипроЦентр». Его представители сразу начали рассматривать возможность включения продукции предприятий- участников в документацию. Это позволит расширить рынок сбыта и поддержать собственных производителей.

ОБМЕН КАДРАМИ

Как оказалось, у большинства промышленников сегодня нет проблем с заказами. Стране нужно все, и работы много. Только теперь предприятия сталкиваются с дефицитом кадров, который сейчас стал особенно заметен.

- Под лежачий камень вода не течет, поэтому форум стал платформой для отработки идей по решению вопросов нехватки рабочих рук, - отмечает Екатерина Васенина. - Предприятия поделились друг с другом опытом создания центров по обучению и переподготовке. Здесь можем помочь и мы, как администрация, в виде взаимодействия со школьниками, студентами. То есть усиленно поработать на профориентацию. Конечно, работа на промышленном предприятии - это не работа в офисе, о которой многие мечтают, но сегодня она тоже дает возможность хорошо зарабатывать. Кроме того, у нас есть завод «Радий», где требуются высококлассные инженерные кадры.

Участники Промышленного форума внимательно заслушали полезные сообщения от руководителя службы занятости Каслей, заместителя директора по учебно-производственной работе Златоустовского техникума технологий и экономики, а также от председателя профсоюзного комитета завода «Пластмасс».

ФОРУМ С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Глава города уверена, что такая платформа для общения и обмена опытом, как Промышленный форум, благотворно скажется на жизни Каслей:

- У нас нет муниципальной Промышленной палаты, поэтому мэрия взяла эти функции на себя. Мы создали повод для полезной встречи и уже получаем хорошую обратную связь от участников.

Екатерина Васенина по образованию экономист и просчитывает все шаги вперед:

- Сегодня предприятиям не просто перестроиться на новые рельсы, престиж рабочих профессий не так высок. Но на Промышленном форуме мы увидели, что часть серьезных вопросов решаема - нужно только смотреть шире, общаться и взаимодействовать. Люди живут в тех городах, где есть работа. Налоги с доходов физических лиц - это практически 30% муниципального бюджета. Мы понимаем, что чем больше трудоустроенного населения, тем больше возможностей для развития условий жизни в городе: улучшается социальная среда, ведется благоустройство, создается инфраструктура.

«Нам нужен производственный дождь, чтобы город перестал умирать» - так образно обозначила главную задачу Промышленного форума глава Каслей. По его итогам видно, что первые капли уже начинают падать на землю экономического поля города.

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