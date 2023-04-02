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Происшествия2 апреля 2023 6:06

Пытался доползти до берега: южноуралец прыгнул на лед, поранился и не смог выбраться

В Магнитогорске спасли мужчину, который прыгнул на лед реки Урал
Дарья МАРКОВА
Мужчина не думал, как будет выбираться. Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мужчина не думал, как будет выбираться. Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Вчерашний вечер едва не закончился трагедией для жителя Магнитогорска. Мужчина решил сам проверить прочность весеннего льда на реке Урал.

Сорокалетний мужчина спрыгнул с берега на лед и травмировал ногу. Вернуться обратно не смог – от берега его отделяли несколько метров открытой воды. Так он и провел бы весь вечер посреди реки на окраине города, если бы не прохожие.

Магнитогорец сам пытался переползти к противоположному берегу. Но это было только ошибкой. О чем ему и сказали подъехавшие сотрудники полиции.

– Однако на уговоры вернуться назад мужчина отвечал отказом, – добавили в пресс-службе поисково-спасательной службы по Челябинской области.

К счастью, вовремя подоспели спасатели. Они и не дали случиться трагедии. Спасатели одели пострадавшего в спасательный жилет и при помощи спинального щита эвакуировали на берег. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

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