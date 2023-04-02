Пытался доползти до берега: южноуралец прыгнул на лед, поранился и не смог выбраться

Мужчина не думал, как будет выбираться. Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Вчерашний вечер едва не закончился трагедией для жителя Магнитогорска. Мужчина решил сам проверить прочность весеннего льда на реке Урал.

Сорокалетний мужчина спрыгнул с берега на лед и травмировал ногу. Вернуться обратно не смог – от берега его отделяли несколько метров открытой воды. Так он и провел бы весь вечер посреди реки на окраине города, если бы не прохожие.

Магнитогорец сам пытался переползти к противоположному берегу. Но это было только ошибкой. О чем ему и сказали подъехавшие сотрудники полиции.

– Однако на уговоры вернуться назад мужчина отвечал отказом, – добавили в пресс-службе поисково-спасательной службы по Челябинской области.

К счастью, вовремя подоспели спасатели. Они и не дали случиться трагедии. Спасатели одели пострадавшего в спасательный жилет и при помощи спинального щита эвакуировали на берег. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слепая кошка 6 часов тонула в болоте, пока ее не спасла отважная прохожая (подробнее) К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru