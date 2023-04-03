История камней: юные геологи из Коркино и Карталов обменялись знаниями об ископаемых и приняли участие в научном аукционе

Школьники и огромные рабочие машины. Фото: Евгения Ефремова

Для юных геологов из Коркино камни – не просто холодные куски породы, а целый увлекательный мир, где каждый кусочек по-своему уникален. А поездка из родного города в Карталы и Варну для них – целый праздник в преддверии Дня геологов, который традиционно отмечается 2 апреля. Еще бы, ведь за день они увидели работу Михеевского горно-обогатительного комбината, посетили огромный музей с металлами и минералами и пообщались с «легендой» – Тамарой Алентьевой.

«Очень познавательная экскурсия»

Лена Дейбердт учится в одиннадцатом классе. Школьница давно занимается геологией и собирается поступать на связанную с ней специальность. Но сомнения есть – ведь бытует миф, что работа не женская и слишком сложная. Когда девушку пригласили на экскурсию, она ни минуты не сомневалась. И вот, время – шесть утра и Лена вместе с другими ребятами стоит у автобусов. Взрослые вокруг зевают и попивают кофе из термосов, а дети бодры, смотрят горящими глазами и возбужденно делятся ожиданиями от приключения. На день они погрузятся в работу настоящих добытчиков меди.

Для школьников провели инструктаж по технике безопасности. Фото: Евгения Ефремова

Первый пункт – Михеевский ГОК. Огромное предприятие мгновенно захватывает детское внимание. Уже на КПП они не отводят взгляд от окон, через которые видны проезжающие гигантские рабочие машины. Ребятам провели инструктаж по технике безопасности, поэтому они знают, что приближаться к грузовикам нельзя. Но очень хочется!

– Мне хотелось узнать, что представляет собой Михеевский ГОК. Также хотелось узнать о трудоустройстве, ведь я учусь в 11 классе. Скоро поступать на направление, связанное с геологией. Поэтому очень познавательная экскурсия для меня была. Очень интересно все, впечатления крутые, – поделилась эмоциями участница экскурсии Лена Дейбердт.

Вид на карьер - потрясающий. Фото: Евгения Ефремова

Эффектные фото на фоне карьера сделаны, пора и в музей ГОКа. Здесь эмоции молодых геологов не отпускают. За стеллажами хранится коллекция пород разной степени редкости. Экскурсию проводят специалисты Михеевского, которые также рассказывают ребятам о своей работе. Школьникам еще учиться и учиться, но так хочется оставить себе каску, взять инструменты и пойти на разведку!

– Я увлекаюсь геологией со школьных лет. Шесть лет ходила в кружок и поняла, что хочу с этим связать свою жизнь. Училась на гидрогеолога в колледже, потом пришла на Михеевский ГОК. Работаю здесь пять лет и три месяца. И мне нравится! Работа подходит и девушкам, знаю много женщин-геологов, которые также обожают свое дело, – рассказала одна из сотрудниц ГОКа, рассказывая ребятам о работе на своем примере.

Обязательное фото на память. Фото: Евгения Ефремова

Легенда карталинской геологии

Пообедав в столовой предприятия, дети сели в автобусы и поехали в Карталы. Здесь, в центре дополнительного образования детей, они встретились с кружком «Искатели» - местными юными геологами. Дети поделились опытом, пообщались. Тем общих – море. Да и ребята уже знакомы, вместе принимали участие на олимпиаде в Екатеринбурге, куда школьникам помогли съездить Томинский ГОК и Михеевский ГОК. Для коркинцев и карталинцев преподаватели провели общий мастер класс.

Для геологов уникален каждый камень. Фото: Евгения Ефремова

– В феврале у нас произошло важное событие: «Михеевский ГОК» помог нашим воспитанникам съездить на Свердловскую открытую геологическую олимпиаду. И вот там ребята не только показали себя, но и познакомились с коркинскими юными геологами. Представьте, какое совпадение: мы называемся «Искатели», и они — «Искатели», геологические тëзки! Конечно, расстояние было немалое, но опять же и «Томинский ГОК» пришёл на помощь, помог с организацией, и этот обмен опытом стал возможным: коркинцы прибыли в Карталы, и для нас это, конечно, большое событие, – отмечает важность события директор ЦДОД Татьяна Колисова.

Экскурсию по музею провели сотрудники ГОКа. Фото: Евгения Ефремова

Своей мудростью и знаниями с ребятами поделилась «легенда» геологии Тамара Алентьева. Женщина посвятила свою жизнь изучению и преподаванию геологии - 45 лет она ведет кружок, где постоянно рассказывает школьникам о минералах и металлах, учит их находить и добывать. Воспитала женщина более десятка успешных профессионалов. Для детей педагог подготовила интересный интерактив и провела геологический аукцион.

– Это очень интересная для всех нас встреча. Мы больше минерологи, коркинцы - палеонтологи, поэтому их знания и опыт нам интересны, а нам есть чем с ними поделиться, – отметила педагог «Искателей» Тамара Алентьева.

В Карталах дети встретились с "легендой" геологии. Фото: Евгения Ефремова

Поужинав, дети отправились в Коркино. Глаза все еще горели, пусть веки и смыкались от усталости: день - насыщенный, знаний новых - море, впечатлений - на месяцы вперед. Чаще всего в автобусе звучала фраза «хочу здесь работать».

Часто в автобусе звучала фраза: "хочу здесь работать". Фото: Евгения Ефремова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru