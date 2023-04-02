Два человека погибли во время пожара в частном доме на Южном Урале

Тела двух людей нашли во время пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области.
Два человека погибли из-за пожара в частном доме станции Муслюмово Кунашакского муниципального района. Тела обнаружили огнеборцы во время тушения.
Частный деревянный дом площадью 6×8 метров загорелся днем 2 апреля. Во втором часу дня о пожаре сообщили в МЧС.
– На момент прибытия огнеборцев горела открытым пламенем кровля. На месте работали 3 единицы техники, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе МЧС Челябинской области.
Причины пожара пока неизвестны. Для их выяснения на место выехала испытательная пожарная лаборатория.
В МЧС просят своевременно проводить ревизию электрооборудования, внимательно следить за топкой печей и соблюдать осторожность при курении.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru