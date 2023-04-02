Два человека погибли во время пожара в частном доме на Южном Урале

Тела двух людей нашли во время пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области.

Два человека погибли из-за пожара в частном доме станции Муслюмово Кунашакского муниципального района. Тела обнаружили огнеборцы во время тушения.

Частный деревянный дом площадью 6×8 метров загорелся днем 2 апреля. Во втором часу дня о пожаре сообщили в МЧС.

– На момент прибытия огнеборцев горела открытым пламенем кровля. На месте работали 3 единицы техники, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Причины пожара пока неизвестны. Для их выяснения на место выехала испытательная пожарная лаборатория.

В МЧС просят своевременно проводить ревизию электрооборудования, внимательно следить за топкой печей и соблюдать осторожность при курении.

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