Из-за снегопада и гололеда отменили автобусные рейсы по маршруту Тюмень – Курган

Из-за непогоды дороги замело снегом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобусные рейсы по маршруту Тюмень – Курган были временно отменены из-за снегопада и гололеда. Сейчас на федеральных трассах дежурят сотрудники ДПС и работают снегоуборочные машины дорожников. Об этом сообщили в УГИБДД по Курганской области.

— 19 декабря 2022 года с 00:30 часов движение автобусов по дорогам федерального значения, а также регионального и межмуниципального значения запрещено, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

В ведомстве просят водителей воздержаться от дальних поездок. В случаях аварий на дорогах автомобилистам рекомендуют обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД.

Непогода наблюдается и в других регионах Урала. В Челябинской области на заснежной дороге сегодня утром перевернулся школьный автобус. Детей в салоне не было, водитель не пострадал.

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