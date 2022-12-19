В Челябинске суд отправил в СИЗО экс-участника «Дома-2» Альфреда Джавадова

Альфред Джавадов устраивал рейды по ресторанам Челябинска и выкладывал об этом ролики в сети. Фото: vk.com/alfredmoskvaooh

Центральный районный суд Челябинска в понедельник, 19 декабря, избрал меру пресечения блогеру и бывшему участнику проекта «Дом-2» Альфреду Джавадову. Он обвиняется в мошенничестве и хулиганстве. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку фигурант дела попросил об этом суд.

— Ваша честь, с учетом мнения моего подзащитного прошу удалить прессу [из зала], поскольку дело в самом начале расследования. Чтобы не нарушить право защиты, я считаю преждевременным, чтобы сейчас пресса здесь находилась, — сказала адвокат стороны защиты.

Джавадова отправили в СИЗО на два месяца - до 17 февраля. Суд посчитал, что он может оказать давление на свидетелей или скрыться.

Блогера задержали вечером 17 декабря. Против него завели дело за хулиганство, а причиной стал инцидент в челябинском ресторане. Он пришел туда с рейдом и выстрелил владельцу заведения в лицо из газового пистолета.

Также Джавадов обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он обманул ресторан Subway на 30 тыс. рублей. В ходе рейда блогер нашел какие-то нарушения и потребовал деньги за якобы оплату штрафа.

Джавадов родился в Сатке, а заявил о себе в 2016 году, когда пришел на телепроект «Дом-2» — тогда ему было 19 лет. Построить любовь не получилось, и через 17 дней он вернулся домой. Находясь в Челябинске, Джавадов решил стать блогером и наводить суету в городе. Он создал телеграм-канал и начал устраивать регулярные рейды по стриптиз-клубам, спа-салонам, ресторанам и барам. Везде он находил нарушения: обвинял девушек в занятиях проституцией, «Ашан» — в продаже некачественных товаров, а недавно пришел в KFC и устроил скандал из-за мятых банок пива.

На Джавадова жалуются, что он прикрывается связями с чеченцами. Об этом узнал представитель главы Чеченской Республики в Челябинской области Арби Яхъяев. В своем видеообращении он назвал блогера обычным мошенником.

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