Фасад челябинского цирка закончат ремонтировать в 2023 году

Так сейчас выглядит цирк изнутри. Фото: пресс-служба губернатора

Ремонт фасада в челябинском цирке планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Глава региона осмотрел объекты культуры, в которых сейчас идет ремонт, и оценил ход работ.

Фото: пресс-служба губернатора

В 2023 году в цирке собираются также заменить входные группы и починить кровлю. Одновременно соберут индивидуальный теплопункт и поставят новые ворота.

Фото: пресс-служба губернатора

Здание цирка закрыли на реконструкцию еще в 2019 году. А 2021-м ремонт заморозили из-за нехватки денег. Сейчас работы продолжают на дополнительно выделенные Росгосцирком средства.

Фото: пресс-служба губернатора

Ремонт в Театре драмы имени Наума Орлова начали в 2022 году. К сегодняшнему дню успели выполнить гидроизоляцию фундамента и подготовили дизайн-проект для обновления фойе.

Фото: пресс-служба губернатора

Дальше собираются заняться капремонтом фойе и цокольного этажа, заменить инженерные сети, обновить лифты, кассы, слесарный цех, эстакаду и, конечно, сцену. Завершить все работы также планируют в 2023 году.

Фото: пресс-служба губернатора

— Наши театры, музеи, библиотеки, концертные залы становятся современными, высокотехнологичными, и в то же время комфортными и уютными. Реализация этих проектов находится на моем личном контроле, – прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Фото: пресс-служба губернатора

Глава региона посетил также Челябинское художественное училище. Там ремонт продлится до 2024 года. Сначала починят фасад, затем займутся внутренней отделкой. Алексей Текслер предложил на время перевести студентов в другое здание, чтобы не прекращать обучение на время ремонта в помещениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинском драмтеатре заменят сцену за 167 млн рублей

На капремонт театра драмы в Челябинске потратят 283 млн рублей

Сухой фонтан, новые скульптуры на фасаде и фишки для зрителей: как изменится цирк в Челябинске к 2024 году

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.