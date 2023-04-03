РУМЦ ЧелГУ сориентировал курганских студентов в возможностях профессиональной карьеры

Специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета встретились со студентами и выпускниками колледжей Кургана и Курганской области.

Участниками встречи «Мой путь к карьере» стали студенты и выпускники четырёх курганских колледжей: педагогического, государственного, базового медицинского и областного колледжа культуры. В основном, это ребята, имеющие нарушения слуха, опорно-двигательного аппарата и соматические нарушения здоровья.

Первая часть мероприятия была полезна тем, кто планирует продолжить обучение и получить высшее образование. Среди присутствующих большинство ребят задумываются о такой возможности, а кто-то даже сделал свой выбор.

– Я уже определился, что буду поступать в университет, – отмечает студент Курганского педагогического колледжа Егор Панченко. – Хочу продолжить обучение по своему направлению и получить профессию психолога, мне нравится общение с людьми.

Для таких студентов представители приёмной комиссии Курганского государственного университета презентовали специальности своего вуза и условия инклюзивного обучения.

Психолог РУМЦ ЧелГУ Наталья Романович рассказала о возможностях получения высшего образования в Челябинском государственном университете:

– ЧелГУ известен тем, что на его базе уже более 30 лет функционирует центр, который помогает лицам с разными нарушениями здоровья получить высшее образование и содействует в последующем трудоустройстве, – объясняет Наталья Анатольевна. – В вузе имеется – доступная безбарьерная архитектурная среда, обеспечивающая доступ ко всем важным объектам университета, и центр коллективного пользования специальными техническими средствами обучения, позволяющий студентам с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата создавать условия для успешного освоения образовательного процесса.

Кроме того, участники встречи в этот день смогли пройти профориентационное тестирование с использованием компьютерного диагностического комплекса «Профориентатор» и получить по его результатам индивидуальную консультацию.

– Я учусь на педагога дополнительного образования, уже преподаю в школе ЛЕГО-конструирования, – говорит студентка Курганского педагогического колледжа Александра Колосова. – Сегодняшний тест показал, что выбор я сделала правильно, адекватно оцениваю свои возможности и потенциал, возможно продолжу обучение в вузе.

В начале марта сотрудники РУМЦ ЧелГУ провели встречу со старшеклассниками Курганской области, имеющими инвалидность и ограниченные возможности здоровья. На следующей неделе профориентационный марафон продолжится в школах, колледжах и техникумах Свердловской области.

Получить дополнительную информацию о возможностях получения инклюзивного высшего образования можно в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ по телефонам +7(351)799-71-55, 8 800 302-71-55 или электронной почте rumc@csu.ru.