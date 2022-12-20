В Челябинске скончалась годовалая девочка с симптомами ОРВИ

За прошедший месяц это уже не первый случай смерти ребенка с ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинском микрорайоне Чурилово в одной из квартир обнаружили тело годовалой девочки. Несколько дней назад у ребенка выявили симптомы ОРВИ. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

В СУ СКР по Челябинской области информацию о гибели ребенка подтвердили. По данным ведомства, смерть девочки не носит криминальный характер.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза, на основании которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

За прошедший месяц это уже не первый случай гибели ребенка с симптомами ОРВИ. Ранее по пути в больницу скончался 10-летний мальчик. Сейчас по факту произошедшего расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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