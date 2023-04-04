Алексей Текслер осмотрел самые проблемные дороги Челябинска, которые будут отремонтированы в 2023 году

Жители не только пишут Алексею Текслеру, но и обращаются лично во время его поездок по городу. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области начали ремонтировать и строить новые дороги. Работы возобновляются на трассе М5, в сельских территориях, на магистралях, соединяющих крупные города региона. В начале сезона губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей рассказать ему в социальных сетях о самых проблемных участках, а спустя несколько дней отправился по получившемуся в результате списку. Глава региона объехал практические все районы Челябинска.

— Маршрут составил сам, выбрал дороги, на которые от вас пришло больше всего жалоб, — рассказал Алексей Текслер в своем Телеграм-канале. — В этом году Челябинск ждет большой «дорожный рывок». За год отремонтируем порядка 600 тысяч квадратных метров полотна, это беспрецедентные цифры. Поэтому благодарю всех, кто дал обратную связь, написал о проблемных улицах.

«ПАРКОВЫЙ» ПОЛУЧИТ ДОРОГУ РАНЬШЕ СРОКА

Самой проблемной, по мнению жителей, оказалась улица Бейвеля. Она соединяет город с микрорайоном «Парковый». Новые дома появились несколько лет назад, но улица Бейвеля так и оставалась двухполосной, без тротуаров и остановок. В 2022 году дорога вошла в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

По проекту ширина нового полотна составит 10 метров: по три полосы в каждую сторону с зеленым разделителем, еще около четырех метров — на тротуары и велодорожку. Также установят 11 остановок.

Сейчас рабочие достраивают часть дороги, чтобы пустить по ней движение и начать капитальный ремонт существующих полос без перекрытия.

Губернатор Алексей Текслер встретился с подрядчиком на улице Бейвеля год назад, когда работы только начинались. На этот раз глава региона поставил новую задачу — сдать дорогу раньше срока. По плану работы должны были закончить в сентябре 2024 года, но появилась возможность перенести финансирование на этот год.

Алексей Текслер поручил закончить ремонт улицы Бейвеля уже в этом году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— К октябрю закончить успеете? — задал вопрос подрядчику Алексей Текслер. — Контракт заключен, одобрено опережающее строительство и принято решение часть средств 2024 года перевести на 2023 год.

Подрядчик пообещал, что машины поедут по новой дороге уже в этом году.

ОТ ЗАМЕНЫ ТРУБ ДО НОВЫХ ТРОТУАРОВ

Самые сложные и долгожданные работы, пожалуй, начнутся в Металлургическом районе Челябинска. Он вошел в областную программу по реконструкции и замене коммунальных сетей, финансирование утверждено Фондом национального благосостояния. Теплосети заменят на семи участках протяженностью два километра. Таким образом, жители района забудут о проблемах с отоплением и горячей водой.

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу не просто поменять сети, а восстановить дороги, благоустроить тротуары. Акцент на Металлургическом районе сделан и потому, что Челябинский металлургический комбинат отмечает в этом году 80-летие.

— В районе большие планы по теплотрассам, — обратился с поручением к администрации города Алексей Текслер. — Все работы нужно грамотно синхронизировать. И посмотрите по тротуарам, коллеги! В этом году юбилей комбината, будут торжественные мероприятия. От кинотеатра «Россия» до улицы Сталеваров — там пучины на дороге, эту работу надо сделать в этом году. Плюс подъезды к Дворцу культуры, нужно полностью поменять дорожное полотно. Участки, по которым мы сейчас проехали, реально проблемные, люди правильно пишут.

В этом году тепловики должны закончить ремонт 600 метров теплотрассы по улице Богдана Хмельницкого и еще 200 метров по улице Сталеваров.

НА ОЧЕРЕДИ УЛИЦА БЛЮХЕРА

Продолжатся дорожные работы и в районе АМЗ. Жители устали от постоянных пробок и убитых дорог возле областной больницы. Улица Блюхера стала второй после Бейвеля по количеству жалоб губернатору. Именно в этот район пойдут первые новые троллейбусы нашего производства, запланирован ремонт трамвайных путей. В ближайшее время начнут «капиталить» и саму улицу Блюхера от Салтыкова до Кузнецова.

— На улице Блюхера необходимо организовать движение специального компенсирующего маршрута автобуса, потому что трамваи на время работ не смогут доходить до областной больницы, — отметил Алексей Текслер в ходе инспектирования челябинских дорог.

Вместе с ремонтом дорог в Челябинске полностью обновится общественный транспорт. Фото: t.me/cheltrans.

Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сообщил, что все работы планируется завершить в этом году. Рабочие усилят колодцы, заменят бордюрный камень и скорректируют полосность.

КСТАТИ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинске в 2023 году будет отремонтировано несколько участков. Помимо улицы Бейвеля будет завершено строительство 2-й Эльтонской в поселке Чурилово, улицы Молдавской на северо-западе города. Продолжится реконструкция улицы Агалакова. Капитальный ремонт пройдет по Худякова и Дарвина. В график работ включили проспект Ленина от Героев Танкограда до Литейной. Также отремонтируют мост через реку Миасс у поселка Першино.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мы планируем уложить только в Челябинске порядка 600 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна. Даже 10 лет назад, когда расширяли дороги, было значительно меньше. Параллельно с этим мы перекладываем существенную часть трамвайного полотна в центре го рода. В этом году завершим полное обновление контактной сети для троллейбусов. Если говорить об обновлении общественного транспорта в Челябинске, я напомню: более 70 единиц новых трамваев, 168 новых троллейбусов, порядка 90 единиц новых автобусов. Планы серьезные. Помимо средств, которые выделяются из областного бюджета, мы привлекаем средства по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», серьезное подспорье для нас — опережающее финансирование. Это те средства, которые мы перебрасываем с 2024 года, и фактически за год сделаем планы двухлетки. Уверен, жители заметят и оценят положительные изменения и по дорогам, и по общественному транспорту.

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