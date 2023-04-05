Детям со сложными заболеваниями поможет «Территория здоровья»

Федеральные врачи рады помочь детям из регионов. Фото: пресс-служба «НОВАТЭК – Челябинск»

Лучшие детские врачи приехали в Челябинскую область, чтобы помочь маленьким пациентам со сложными заболеваниями. Уже пятый год в рамках проекта «Территория здоровья» компании «НОВАТЭК» ведущие специалисты из Москвы проводят осмотры, консультации, помогают поставить диагнозы и участвуют в операциях.

− Наши специалисты вместе с медиками магнитогорской и челябинской больниц должны в течение нескольких дней разобраться: согласиться с диагнозом, добавить новые методы диагностики или решить вопрос о госпитализации в Российскую детскую клиническую больницу, − отметил председатель Правления Ассоциации детских больниц России, доктор медицинских наук Николай Ваганов.

В этом году на Южный Урал приехали пульмонолог, сосудистый хирург, гастроэнтеролог и уролог-андролог.

− По статистике каждый четвертый-пятый ребенок, осмотренный на местах, планируется на госпитализацию в Российскую детскую клиническую больницу, − отметил Николай Ваганов. − В этот приезд мы посмотрели 82 ребенка, провели четыре операции, выдали 12 направлений на госпитализацию.

Помогают детям из маленьких поселков и больших городов. Фото: пресс-служба «НОВАТЭК – Челябинск»

Столичные специалисты также передали свой опыт местным врачам. Об этом рассказала начальник управления минздрава Челябинской области Эльвира Домрачева:

− Работа не ограничивается только осмотром пациента. Это и мастер-классы, и развитие новых технологий на территориях, и обмен опытом, и тиражирование эффективных технологий. РДКБ − это всегда новаторы в педиатрии, уникальные специалисты, которые имеют научные звания и в тоже время являются прекрасными клиницистами.

К федеральным экспертам смогли попасть малыши со всей области. Пятилетний Владлен и его мама Ольга Матаева приехали из поселка Увельский. По ночам у мальчика сильно болит живот, он плохо растет и часто лежит в больнице.

− С нашей болезнью очень важно получить консультацию врача такого уровня, как приехали в нашу область. Хотелось бы, чтобы наконец-то решили наш вопрос, − с надеждой говорит Ольга.

Именно ради здоровья малышей этот проект и задумывался. «Территория здоровья» каждый год спасает десятки жизней по всей стране.

− У нас сложились многолетние очень добрые отношения с врачами РДКБ, которые лечат наших детей. А здоровье наших детей – это будущее нашей страны, − подчеркнул генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск», заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Вадим Ромасенко.

Благодарна федеральным врачам и областная детская больница, пациентам которой врачи помогают уже пятый год. Это отметила главврач больницы Галина Киреева:

− РДКБ – это ведущее учреждение Российской Федерации: наукоемкое, практическое, туда направляются самые тяжелые дети . На сегодняшний день – это мастер-классы, консультации в шаговой доступности, повышение профессионального уровня наших врачей. Общение врачей – это движение вперед!

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