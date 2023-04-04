Что важно знать: в Челябинске рентгенолог рассказал всю правду о МРТ и КТ

В Медицинском лучевом центре проводят все виды исследований внутренних органов человека. Фото: "МЛЦ"

Ни для кого не секрет, что правильно поставленный диагноз непосредственно влияет на качество лечения заболевания. И если в прошлом диагностировать болезни внутренних органов можно было только во время операции, вооружившись скальпелем, то сегодня в арсенале специалистов есть многочисленные технологии для высокоточного исследования тела человека – УЗИ, МРТ, КТ, рентгенография.

Корреспондент «КП»-Челябинск» решил задать важные вопросы заведующему рентгенологическим отделением Челябинского Медицинского лучевого центра Артему Обласову.

Чем отличается диагностика?

Современные методы исследования объединяют информативность и безопасность, но, по словам нашего собеседника, различия в принципе их действия, фундаментальные.

– В основе рентгенографии и КТ лежит воздействие рентгеновскими лучами, при этом во время компьютерной томографии врач получает целую серию снимков. Принцип МРТ связан с электромагнитным излучением. Мы буквально помещаем человека в мощное магнитное поле. УЗИ основано на эффекте проницаемости и отражения звуковых волн тканями человека. Все эти методы дают нам разную информацию, и на одну патологию мы можем посмотреть с разных сторон, – рассказывает врач-рентгенолог.

Врач-рентгеголог анализирует снимок, полученный в ходе исследования. Фото: "МЛЦ"

Можно ли пройти скрининг без направления от врача?

– Пройти диагностику можно и самостоятельно, без консультаций врача. МРТ и УЗИ человек имеет возможность сделать самостоятельно для профилактики. Метод компьютерной томографии лучше не использовать без рекомендации, поскольку он имеет лучевую нагрузку, и применять его можно с временным интервалом.

Стоит ли делать МРТ с контрастом?

– Этот вопрос всегда решает рентгенолог. Главное – повысить четкость изображения, так диагностика становится еще более результативной. Контрастные препараты безопасны и могут применяться практически для всех пациентов, кроме тех, у кого в анамнезе есть аллергия на конкретный вид контрастного препарата, – отмечает Артем Обласов.

Вместе с тем, по его словам, в клинике проводят диагностику на современных высокопольных МРТ-аппаратах 1,5 и 3 Тл.

Высокопольный магнитно-резонансный томограф, установленный в клинике. Фото: "МЛЦ"

– Нужно обращать внимание на напряженность магнитного поля. Значение должно быть не ниже 1,5 Тесла. Это влияет на качество картинки, ведь рентгенологу важно поставить верный диагноз, который поможет врачу назначить лечение.В «МЛЦ Челябинск» исследования проходят на оборудовании экспертного класса. Провести диагностику можно на аппаратах МРТ напряженность магнитного поля 1,5 и 3 Тл, – говорит заведующий рентгенологическим отделением Медицинского лучевого центра.

Насколько точно можно поставить диагноз по результату исследования?

– У нас есть все для того, чтобы поставить точный диагноз – все методы скрининга, современное оборудование, квалифицированные специалисты. Часто происходят случаи, когда такая диагностика помогает выявить у пациента серьезный диагноз. К сожалению, люди приходят к нам в тот момент, когда уже не могут справиться с какой-то специфической болью в конечностях. Мы проводим исследование и видим на снимках последствия онкологических заболеваний.

Современный комьютерный томограф, на котором проводят исследования в Медицинском лучевом центре. Фото:"МЛЦ"

Как справиться с боязнью замкнутого пространства при прохождении МРТ?

– Каждый день нам встречается хотя бы один пациент с такой тревогой. В «МЛЦ» достаточно большое и светлое помещение, в котором проходит МРТ-исследование, современное оборудование позволяет пациенту более комфортно чувствовать себя в процессе проведения диагностики. Помимо этого мы можем включить расслабляющую музыку, дать зеркальце, чтобы пациенты могли видеть выход из томографа. Так как при проведении МРТ отсутствует лучевая нагрузка, то родственники пациента могут быть рядом с ним, чтобы поддержать морально, взять за руку во время процедуры.

Атмосфера комфорта клиники чувствуется не только в процедурных кабинетах, но и в холле. Фото: "МЛЦ"

Есть ли возможность в «МЛЦ» пройти диагностику со скидкой?

В «МЛЦ» регулярно действуют различные акции на комплексные обследования, что позволяет пройти МРТ различных зон со скидкой до 20%. Акция «Счастливые часы» предоставляет пациенту скидку 15% в определенные дни и в заранее обозначенное время.

Каждое воскресенье в клинике действует скидка 10% на различные виды МРТ и КТ для пенсионеров и людей с инвалидностью, для ветеранов войны и труда, ветеранов боевых действий при предъявлении удостоверения.

Медецинский лучевой центр находится по адресу Челябинск, ул. Чайковского, 181, записаться на прием можно по телефону 8 (351) 210-09-11. Время работы: в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные с 9:00 до 19:00. Получить подробную информацию можно на официальном сайте Медицинского лучевого центра, в сообществе ВКонтакте, телеграм-канале "МЛЦ: все о здоровье".

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