Дети участников СВО получат бесплатные путевки в лагеря и санатории без очереди. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске стартовала оздоровительная кампания. Детей и подростков ждут 2 весенних и 4 летних смены. Вне очереди получить бесплатные путевки могут дети мобилизованных, военнослужащих, добровольцев и погибших в ходе СВО.

− Отдых и оздоровление детей запланированы в санаториях, санаториях-профилакториях и загородных лагерях Челябинской области: «Синегорье», «Металлург», «Ильмены», «Лесная сказка», «Уральские зори», «Карагайский» и «Абзаково», − сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального Министерства социальных отношений.

Ребят ждут экскурсии, игры, конкурсы, дискотеки, а весной еще и уроки. Получить путевку можно бесплатно. Для этого родителю или опекуну ребенка нужно обратиться в управление социальной защиты населения или подать заявление на региональном портале госуслуг или в МФЦ.

Точное количество путевок, которые достанутся детям участников СВО, еще неизвестно. Но никаких специальных смен или отрядов формировать не будут.

Для получения путевки в загородный лагерь или санаторий нужно собрать документы. Публикуем список.

Документы для получения путевки в загородный лагерь:

1) заявление по форме, установленной Минсоцотношений Челябинской области;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя, принадлежность к гражданству;

3) свидетельство о рождении ребенка;

4) копия документа, удостоверяющего личность супруга/супруги заявителя;

5) медицинская справка из лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья ребенка-инвалида и отсутствии медицинских противопоказаний к отдыху и оздоровлению (при предоставлении путевки ребенку-инвалиду);

6) документ, подтверждающий, что один из родителей детей граждан, призванных на военную службу, состоит на воинском учете в военном комиссариате Челябинской области;

7) для детей военнослужащих и добровольцев, погибших в результате участия в СВО, документ, подтверждающий регистрацию погибшего родителя указанных детей по месту жительства или пребывания на территории Челябинской области либо прохождение военной службы на территории Челябинской области.

Документы для получения путевки в санаторий:

1) Заявление по форме, установленной Министерством социальных отношений, с учетом места санаторно-курортного лечения в соответствии с рекомендациями врача по справке для получения путевки на санаторно-курортное лечение;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя, принадлежность к гражданству;

3) свидетельство о рождении ребенка;

4) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме N 070/y;

5) справка о необходимости долечивания, если ребенок нуждается в долечивании в санаторно-оздоровительном учреждении после стационара (справка с двумя подписями и печатями – врача и лечебно-профилактического учреждения);

6) решение органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), договор об осуществлении опеки или попечительства (для опекунов, приемных родителей);

7) копия документа, удостоверяющего личность супруга/супруги заявителя;

8) документ, подтверждающий, что один из родителей детей граждан, призванных на военную службу, состоит на воинском учете в военном комиссариате Челябинской области;

9) для детей военнослужащих и добровольцев, погибших в результате участия в СВО − документ, подтверждающий регистрацию погибшего родителя указанных детей по месту жительства или пребывания на территории Челябинской области либо прохождение военной службы на территории Челябинской области.

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