«Передразнивает плач ребенка»: буйный сосед издевается над женой мобилизованного и двумя маленькими детьми

Сыновьям Дарьи шесть лет и один год. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске мужчина терроризирует весь подъезд, в котором также живет Дарья Кулиш - мать двоих маленьких детей и жена мобилизованного, который отправился защищать Родину в октябре 2022 года. Кошмар на улице 50 лет ВЛКСМ может не прекращаться сутками – «Фредди Крюгер с ЧМЗ» слушает музыку так, что трясутся стены, стучит по батареям, орет матом и передразнивает плач годовалого ребенка. Не помогают даже жалобы в полицию.

– Такое поведение было и до мобилизации. Но муж ходил, общался с ним и тот хоть немного, но успокаивался. Сейчас он совсем разошелся. Иногда уходит в запои, выгоняет жену и детей, а сам по неделе слушает русский рэп с матами и сходит с ума, – рассказала КП-Челябинск Дарья Кулиш.

По словам женщины, мужчина постоянно не работает, жена тоже. Живут непонятно на что. Зато любят повеселиться, иногда это перерастает в ссоры и скандалы. При этом дети буйной семьи выглядят опрятно, жалоб на них у соседей нет. В отличие от отца. Когда 39-летнему челябинцу смешно, всем остальным становится страшно.

– Из своей квартиры он много раз орал, что всех убьет, говорил, что отравит всех газом... Все матами. Это слышали соседи. Есть подозрения, что он нездоров психически. Может кричать и передразнивать плач ребенка. Когда муж пытался решить конфликт, он выходил на него с ножовкой. Еще осенью, когда мужа мобилизовали, он поднимался ко мне с женой. Хотел поговорить с супругом, а сам держал за спиной разводной ключ. Что это за разговоры такие, на которые с инструментами ходят, – жалуется Дарья.

В полицию жалобы были. Но штрафы мужчину не пугают. Успокоится ненадолго и вновь заводит шарманку. Другие соседи, которые также терпят издевательства, объясняют – мужчины к нему не идут, ведь получить по голове или самому заработать уголовку не хочется никому.

– Сотрудниками полиции приняты меры реагирования. Мужчину доставили в ОВД, где составили два административных материала: за мелкое хулиганство и за нарушение тишины и покоя. С ним также проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения общественного порядка, – сообщили в полиции.

По словам Дарьи, после недавнего разговора с полицией и штрафа мужчина немного успокоился. Но женщина объясняет, что все равно переживает. Ведь неизвестно, когда «зверь» в соседе проснется вновь.

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