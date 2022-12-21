В Кургане из-за звонков о бомбах обследуют детские сады, библиотеки и бассейн

Бомбы пришлось искать в бассейне в центре города и административном здании на улице Гоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кургане 21 декабря эвакуировали сразу несколько социальных учреждений. Людей пришлось экстренно выводить из детсадов, библиотек и административных зданий в центре города.

В правительстве региона сообщили, что в учреждения поступили звонки о минировании. Силовики проверяют все дома, об опасности для которых заявили телефонные террористы.

— В уже проверенных зданиях угроз не выявлено. Оцепление снято, — уточнили в региональной администрации.

В частности, после проверки возобновили работу детские сады, библиотека имени Потанина, бассейн «Олимп» возле Центрального рынка, курганское управление по физкультуру и спорту на улице Савельева, департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ, который находится в здании на перекрестке улиц гоголя и Кирова.

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