В Челябинске пройдет конференция Pro Export для экспортно ориентированных компаний региона

23 декабря 2022 года в центре «Мой бизнес» пройдет конференция Pro Export. Организатор — Центр поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" при содействии регионального минэкономразвития.

На конференции пройдут обучающие мастер-классы на следующие темы:

Экспорт в Турцию и страны MENA (Иран, Египет, Алжир)

Мастер-класс проведет Марина Вакуленко - Эксперт и бизнес-консультант ВЭД, она расскажет о том Как правильно экспортировать в данные страны и как избежать возможных ошибок при выходе на экспорт.

Инкотермс 2020 - практические кейсы с ошибками экспортёров

Мастер-класс по применению основных правил поставки Инкотермс 2020 – на котором участники разберут свои кейсы и получат рекомендации по тому как можно избежать ошибок при поставке товара проведет Попова Елена Владимировна - Начальник сектора по работе с рисками при таможенном оформлении, АО РЖД Логистика, которая подробно расскажет о правилах Инкотермс и том, как применять их в реальных случаях.

Маркетинг-кит для экспорта. Ваше эффективное портфолио и продающая презентация с учётом кросс-культурных отличий

Авторский мастер-класс Ильи Шпирта - бизнес-консультанта, автора образовательных программ и семинаров по ВЭД.

На нем он расскажет экспортерам о том, что такое Маркетинг кит, для чего он нужен и зачем его использовать при выходе на зарубежные рынки. Спикер научит экспортеров составлять собственный маркетинг кит в зависимости от кросс-культурных особенностей различных стран, а также выгодно применять его при выходе на новые рынки.

В рамках завершающего мероприятия 2022 года, подведем итоги экспортной деятельности региона и наградим выдающихся экспортеров региона, расскажем об "Историях успеха" и значимых событиях для экспорта Челябинской области.

На площадке конференции участники смогут получить консультацию и актуальную информацию от специалистов Центра поддержки экспорта.

Дата: 23 декабря 2022

Время: с 9:30 до 16:30

Место: Центр "Мой бизнес", 1 этаж, ул. Российская, 110, корп. 1

Участие бесплатно. Необходима регистрация на сайте Центра поддержки экспорта!

Контакты: +7 909 070 31 17, Вероника Талабан, talaban@ica74.com