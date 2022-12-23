Малыш будет прыгать от радости: эксперты рассказали, как выбрать удобный и безопасный подгузник

Наиполезнейшая инструкция от Joonies – бренда средств детской гигиены с опытом больше 10 лет

Выбрать детские подгузники и не прогадать. Это задача не из простых. Особенно для молодых родителей, у которых вот-вот появится первенец. С чего начать? Какие есть модели? Что предпочесть? Как не навредить ребенку? Критериев – море. Еще и хочется, чтоб по карману не било. И хорошо, когда есть опытный советчик. А еще лучше, когда он знает продукцию, что называется, изнутри.

Зарекомендовавший себя бренд-производитель средств детской гигиены Joonies сейчас разложит все по полочкам.

Шаг первый. Определяемся, одноразовые или многоразовые. Последние придется постоянно стирать и сушить. Подойдут для дома. Если до конца не просохнут – на улице малыш испытает дискомфорт. Особенно в холода.

Другое дело одноразовые. Экономят драгоценное время вечно занятых родителей. Удобны в носке. В хороших подгузниках нежная кожа ребенка всегда будет сухой. Опрелости и раздражения не появятся. Для этого материал должен дышать. И впитывать равномерно. Как в продукции Joonies.

Лучшие качества современных подгузников собрал бренд Joonies

Следующий критерий – способ фиксации. Модели на липучках – для самых маленьких. Они меньше противятся переодеванию. И больше лежат. Застегнуть подгузник получится легко. Если он будет из линейки Premium Soft от Joonies, то ребенок ощутит максимальную мягкость. Инновационный японский абсорбент впитает насухо. Анатомическая Q-форма спасет от натертостей.

Максимальный комфорт малышу подарит Joonies Premium Soft

Для ползающих или уже бегающих непосед идеальны подгузники-трусики. Благодаря резинке их можно быстро надеть. И также быстро снять. Потому модель подойдет для приучения крох к горшку. Главное – чтобы не давила резинка. Она особенно нежная у подгузников Joonies Comfort.

Размер – это важно. Слишком маленькие подгузники-трусики быстро наполняются. Натирают и сдавливают. Если между сытым животиком и резинкой помещается один палец – все в пору.

Высококачественные материалы Joonies не комкаются и не натирают нежную кожу ребятишек

Для сна лучше брать модели посвободнее. И с большим количеством абсорбента. Эти могут похвастаться Royal Fluffy – самые широкие и пухлые подгузники от Joonies.

Подумайте о здоровье ребенка. Посторонние химические запахи от подгузника должны насторожить. Ибо чреваты аллергией. Безопасный выбор – это продукция Joonies. Она вся без отдушек.

Цена – особенно важный в нынешний кризис критерий. Семейный бюджет сохранят недорогие подгузники Joonies Standart. Об этом говорят покупатели: 9 из 10 мам отмечают, что за такое же качество другие производители просят больше. На треть и даже вполовину.

– С какими фирмами только не сравнивала. Даже с самыми популярными. И остановилась на Joonies. Ни разу не протекли. От резинок следов нет. Снимаются легко – стоит просто оторвать ленту по бокам. Просто в восторге! – радуется Оксана.

– Брала в роддом. Очень удобный вырез под пуповинку. Раздражения не вызвали. Взяла уже следующий размер, – делится Карина.

Мамы и малыши по всей стране уже оценили подгузники Joonies

Удобство добавит индикатор наполненности. У Joonies цветная полоска покажет, когда пора менять подгузник. А зверята на попке – лишний повод улыбнуться родителям и малышам. Впрочем, лучше убедиться во всем на практике. И правильный выбор очевиден – это Joonies.

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