В этот день можно забыть все обиды и помириться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сегодняшней дате целых шесть двоек. Нумеролог и мастер таро Елена рассказала КП-Челябинск, чего стоит опасаться и к чему стремиться в этот загадочный день.

Будьте честны с собой

В Западной нумерологии двойка − это число равновесия. Оно уравнивает мужское с женским, символизирует союз противоположностей, двойственность.

Нужно находить баланс, уметь договариваться, выстраивать коммуникации, подписывать договоры, решать конфликты, мириться. В этот день ты честен с собой, ничего не утаиваешь. Энергия дня пропитана этим.

Избегайте пессимизма

В ведической нумерологии двойка – это энергия планеты Луна. Она дает скрытность, таинственность. Это планета женщин, творчества, интуиции. Она очень таинственная, чувствительная, поэтому важно прислушиваться к себе и своей интуиции, проверять желания на истинность, быть честным с собой и другими людьми.

Луна склонна к депрессиям, пессимизму. Поэтому важно контролировать себя и не впадать в такие состояния. Можно уединиться, заняться творчеством, контактировать с водой, проходить женские практики.

Время для волшебства

По арканам таро двойка − это верховная жрица. Тоже очень скрытная. Это женский, очень интуитивный аркан. Использует много знаний: учеба, какие-то тайные или мистические дела.

В целом рекомендации такие: подписать договор, с кем-то познакомиться, помириться, найти что-то скрытое, заниматься мистикой или творчеством, не впадать в депрессию и общаться с людьми. В этот день полезны аскезы в питании или голод, физические нагрузки, плавание в бассейне и пешие прогулки на свежем воздухе.

Кроме двоек на людей окажет влияние еще несколько факторов: новолуние и зимнее Солнцестояние. У многих людей это может проявляться как депрессия, злость, пограничное состояние, когда человек себя не контролирует.

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