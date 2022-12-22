В Челябинске возле рынка «Восточный город» доведут до ума недостроенный ТРК и комплекс с многоуровневой стоянкой

В торговом комплексе хотят из антресоли сделать полноценный этаж. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Сегодня, 22 декабря, в Доме архитектора прошли публичные слушания по проекту ООО «Аксель», который владеет двумя участками возле рынка «Восточный город»: на Кашириных, 55 и 8 Марта, 5. Предприятие планирует провести реконструкцию ТРК на берегу реки Миасс, а у многоуровневой стоянки с торговыми помещениями, которая планировалась в пять этажей, поменять название объекта и изменить этажность до двух. Для этого необходимо внести изменения в документацию по планировке территории.

ТРК на Кашириных, 55 должен был стать пятиэтажной стоянкой с торговыми залами. Но будет всего два этажа. Фото: Google maps

Изначально ТРК на 8 Марта, 5 построен одноэтажным с антресолью, которая этажом не является. Реконструкция ТРК предполагает, что антресоль увеличат до площади этажа. Габариты здания не поменяются. Площадь застройки увеличится на 12 кв. до 660 кв.м. за счет устройства входных групп и пандусов.

Изменения коснутся двух зданий (выделены красным). Фото: проектная документация

Многоэтажная автостоянка с торговыми помещениями на Кашириных, 55 изначально должна была стать пятиэтажной, но «Аксель» планирует изменить высотность до двух этажей (сейчас есть один), изменить наименование объекта. Автостоянка будет на 1011,8 кв.м., а торговые помещения – на 1600 кв.м.

— Удивлен, кто дал разрешение на строительство дома на набережной? Рядом находятся два исторических объекта — особняк Рябинина и 8 Марта, 56. И вместо того, чтобы сносить, его реконструируют! — возмутился краевед Юрий Латышев.

— В защитную зону здание не попадает. При проектировании проходила историко-культурная экспертиза, архитекторы давали заключение. В том числе и поэтому снижается этажность здания, поскольку облик дома купца Рябинина был бы испорчен, — объяснила представитель инициатора разработки данного проекта.

— Я говорю о другом ТРК на 8 Марта. Его надо сносить! — продолжил Юрий Латышев.

В итоге публичные слушания признали состоявшимися.

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